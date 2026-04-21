Japón refuerza medidas de seguridad ante "alerta preventiva" por un posible megaterremoto

21 abr. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como una emergencia por tsunami tras un potente sismo de magnitud 7.7 en la costa oriental de Japón, derivó en una preocupación mucho mayor para las autoridades niponas.

Si bien el peligro por olas gigantes fue descartado pocas horas después del temblor del lunes 20 de abril, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) encendió las alarmas al emitir un aviso inusual: la posibilidad de que este evento sea el preludio de un "megaterremoto" en la fosa de Nankai.

De la calma tras el sismo a la alerta científica

El terremoto del lunes, que sacudió con fuerza el noreste y centro del país, activó de inmediato los protocolos de evacuación por olas de hasta tres metros. Aunque finalmente solo se registraron marejadas menores (alrededor de 80 cm) y daños materiales limitados, la comunidad científica japonesa no ha bajado la guardia.

Por primera vez tras un evento de esta magnitud en la región, las autoridades activadaron un protocolo de vigilancia especial. Según los expertos de la JMA, tras un sismo de gran escala, las probabilidades de que ocurra un evento de magnitud superior (8.0 o 9.0) en la fosa de Nankai aumentan significativamente durante la semana posterior.

¿Qué es la fosa de Nankai y por qué aterra a Japón?

La fosa de Nankai es una zona de subducción ubicada al sur de la isla principal de Japón (Honshu), donde la placa del Mar de Filipinas se desliza bajo la placa Euroasiática. Históricamente, esta falla ha generado terremotos devastadores cada 100 o 150 años, a menudo ocurriendo en pares o secuencias.

El gobierno japonés ha sido transparente con las cifras catastróficas que un evento de este tipo podría acarrear. Se estima que un megaterremoto en esta zona, seguido de un tsunami de proporciones masivas, podría causar la muerte de hasta 298.000 personas y generar pérdidas económicas por 2 billones de dólares.

Medidas de prevención: "No bajar la guardia"

A pesar de que la alerta de tsunami terminó, el primer ministro y los comités de crisis instó a la población a mantener sus kits de emergencia listos y a repasar las rutas de evacuación. "Es importante evacuar de inmediato si se siente un temblor o se emite una alerta; la próxima semana es crítica para la observación", señalaron fuentes oficiales.

Por ahora, el transporte ferroviario y las plantas nucleares operan bajo protocolos de vigilancia reforzada. Japón, asentado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, sabe que el silencio sísmico tras un gran temblor puede ser engañoso, y hoy más que nunca, la prevención es la única herramienta para enfrentar la incertidumbre de la fosa de Nankai.

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