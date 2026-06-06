Construyen una megabatería bajo tierra que podrá almacenar energía como una central nuclear

06 jun. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Con una capacidad de almacenar energía similar a la de una central nuclear, la empresa FlexBase Group impulsará un sistema de transición energética capaz de abastecer el creciente consumo de electricidad en Suiza.

La premisa del proyecto es que, si bien los países buscan expandir la generación de energías renovables, Suiza apuesta por una estrategia para almacenar esta energía cuando el sol se oculta o cuando el consumo supera lo esperado.

FlexBase invertirá al menos 5.500 millones de euros, cifra que posiciona a la iniciativa entre los proyectos de almacenamiento energético más grandes de Europa.

La megabatería se desarrolla en la localidad de Laufenburg, en el cantón de Argovia, y promete convertirse en la batería de flujo redox más grande jamás construida. La obra es de grandes dimensiones: su perímetro de excavación equivale a dos canchas de fútbol y su profundidad es comparable a la de un edificio de ocho pisos.

Foto: FlexBase

La búsqueda por almacenar energías renovables

La constante búsqueda de fuentes de energía renovable ha reducido la dependencia exclusiva de los combustibles fósiles. Sin embargo, la energía solar y la eólica presentan un desafío: su producción depende de condiciones climáticas y no siempre logran satisfacer las necesidades de consumo.

Por ello, los sistemas de almacenamiento se han convertido en una necesidad para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico, especialmente cuando la demanda aumenta debido al crecimiento de la inteligencia artificial, los centros de datos, los vehículos eléctricos y otras tecnologías de alto consumo energético.

¿Cómo funcionará la batería gigante?

La instalación tendrá como función almacenar energía cuando exista un excedente en la generación, ya sea durante días soleados o con fuertes vientos, para liberarla cuando disminuya la producción o cuando la demanda supere las estimaciones.

Además, su diseño ofrece ventajas frente a las baterías de litio, ya que posee una mayor vida útil y es considerada una alternativa más segura al reducir los riesgos de incendio.

¿Cuándo estará funcionando el proyecto de FlexBase?

Además de la batería, el proyecto contempla la construcción de un centro tecnológico que albergará oficinas, laboratorios, centros de datos para inteligencia artificial y otras actividades que demanden un elevado consumo eléctrico.

Foto: FlexBase

FlexBase estima que el proyecto será inaugurado dentro de tres años y que permitirá generar alrededor de 300 puestos de trabajo.