"En cinco segundos podemos hacer muchas cosas": Experto japonés explica cómo anticipan terremotos y tsunamis en su país

20 abr. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Japón, generando además alertas de tsunami en la península. Pero más allá de la emergencia, el país asiático vuelve a destacar por su avanzado sistema de advertencia temprana, capaz de alertar con segundos de anticipación la ocurrencia de sismos, tsunamis u otros fenómenos naturales.

Sobre esta tecnología expuso en el último Congreso Futuro 2026 Takito Toeda, ejecutivo de NEC Corporation y especialista en gestión de riesgos, durante su charla “Un futuro más seguro con tecnología japonesa de alerta sísmica”.

¿Cómo funciona el sistema de alerta?

Primero, explicó que este sistema se basa en la detección de dos tipos de ondas generadas por un sismo: la primaria y la secundaria.

“La primaria avanza aproximadamente 7 kilómetros por segundo. Y la secundaria, avanza 4 kilómetros por segundo. Aprovechando la diferencia de la velocidad, colocamos sensores sismógrafos y cuando se detecta una onda primaria, inmediatamente analizamos esa información: dónde está el epicentro, la magnitud y la ubicación, cuándo ocurrió y la intensidad sísmica", dijo el experto.

Este desarrollo es implementado en conjunto con la Agencia Meteorológica de Japón, entidad encargada de procesar la información y emitir alertas a la población. Gracias a esta tecnología, el sistema puede anticiparse al impacto más fuerte del movimiento.

“Toda la información llega a la Agencia, utilizando nuestra tecnología, se analiza el caso y, si existe un riesgo, se emite una alerta automática a la población”, agregó.

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5 segundos pueden salvar la vida

Toeda detalló que, al momento de registrarse un sismo, el sistema permite visualizar en tiempo real su ubicación y calcular cuánto tardará en llegar el movimiento fuerte a distintas ciudades. “Mirando, podemos decir que en Santiago tenemos 10 segundos, o en Concepción tenemos 20 segundos. O sea, cuántos segundos tengo hasta recibir un impacto fuerte”, señaló el ejecutivo japonés.

Respecto a la alerta que recibe la ciudadanía, el experto señaló que cuando ocurre un movimiento telúrico pueden ganar desde 5 a 10 segundos con este sistema, lo que les da tiempo para reaccionar alejándose de ventanas, ubicándose debajo de mesas, abriendo puertas, entre otras cosas.

"Cinco segundos parece poco, pero si recibimos esta información, al menos yo me alejaría de la ventana, por ejemplo (...) en cinco segundos podemos hacer muchas cosas", afirmó.

Esto cobra especial relevancia dependiendo de la intensidad del sismo. Explicó que en Japón tienen una escala de 0 a 7, donde 0 es que no hay movimiento y 7 es destrucción total. Entonces, cuando tienen una alerta, por ejemplo, de escala 5, saben que el evento podría ser tan fuerte como para botar los muebles de un lugar o complicar el movimiento.

"A partir de esos datos, se pueden definir mejor las inversiones: dónde es necesario incorporar aislamiento sísmico, reforzar muros o evaluar el impacto económico. Utilizando esta herramienta, el gobierno puede orientar de mejor manera sus decisiones de inversión”, cerró.