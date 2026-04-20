Videos muestran fuerte terremoto en Japón y momento en que se activan alarmas de tsunami

20 abr. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el noreste de Japón y activó alertas de tsunami en varias zonas costeras de aquel país, generando escenas de tensión que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Videos captados por residentes muestran el fuerte movimiento, sirenas sonando y mensajes de evacuación.

El terremoto

El sismo se registró a las 16:53 locales (07:53 GMT) en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate y llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas en sectores de Iwate, Aomori y Hokkaido.

Con el paso de las horas, la alerta inicial fue rebajada a aviso preventivo, luego de registrarse olas menores a las proyectadas, que alcanzaron 80 centímetros de altura.

Además, por ahora no ha habido reportes de daños mayores o víctimas fatales. De todas formas, el gobierno japonés llamó a mantenerse alejados de la costa ante posibles variaciones del nivel del mar y eventuales réplicas.

Japón cuenta con uno de los sistemas de emergencia sísmica más avanzados del mundo, lo que permitió que millones de personas recibieran notificaciones automáticas segundos después del movimiento telúrico. Ese sistema volvió a quedar en evidencia en los registros difundidos durante la jornada.

Revisa los registros del sismo y los sonidos de alarmas

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Primeras imágenes de las olas del tsunami golpeando la costa de Japón tras el terremoto de magnitud 7,4 de hoy. pic.twitter.com/Z3CWR08NpC — Real Time (@RealTimeRating) April 20, 2026

EN ESTOS MOMENTOS, cientos de turistas quedaron varados desde hace horas en lo alto del Morro Dois Irmãos en Río de Janeiro. La policía realiza búsquedas para arrestar a líderes narcos y el sendero hacia el famoso punto turístico queda en ese lugar. pic.twitter.com/ytslde0g6G — Real Time (@RealTimeRating) April 20, 2026

?? Moment of a magnitude 7.4 earthquake in Japan



Authorities are preparing the population for a mass evacuation due to ongoing seismic activity. Prime Minister Sanae Takaichi urged residents to remain alert in case of aftershocks.



The Japanese island was struck by a strong… pic.twitter.com/mkpBmcXDIQ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026