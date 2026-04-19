Alcanza los 125 millones de kilovatios: China encabeza lista mundial en capacidad nuclear y planea construir siete reactores más

19 abr. 2026 - 11:05 hrs.

China se ha consolidado como líder mundial en energía nuclear al alcanzar una capacidad instalada de 125 millones de kilovatios, según datos de la Asociación China de Energía Nuclear.

Este volumen sitúa al gigante asiático en el primer lugar global, reflejando el rápido crecimiento de su infraestructura energética y su apuesta estratégica por fuentes de electricidad de baja emisión de carbono, reseña Interesting Engineering.

¿Cuál es la capacidad nuclear de China?

Actualmente, ese país cuenta con 60 reactores nucleares comerciales operativos, mientras que 36 unidades adicionales están en proceso de construcción, lo que representa más de la mitad de los proyectos nucleares activos en el mundo.

A esto se suman otras 16 unidades ya aprobadas, listas para iniciar obras en el corto plazo, sin dejar de lado que, solo en lo que va de año, se han comenzado dos nuevos proyectos y se prevé que siete reactores entren en funcionamiento, reforzando aún más su capacidad instalada.

Este impulso forma parte de una política energética a mediano y largo plazo promovida por la Oficina de Información del Consejo de Estado, que busca fortalecer el sector nuclear de cara a 2030.

Entre los objetivos más destacados, China pretende alcanzar los 110 gigavatios de capacidad nuclear, lo que supondría un incremento significativo respecto a los niveles actuales. La estrategia responde a la necesidad de garantizar un suministro eléctrico estable y libre de carbono para la red nacional.

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Desarrollo de la tecnología propia como elemento clave

En la central nuclear de Lufeng, por ejemplo, se ha iniciado una nueva fase de construcción con la instalación del recipiente de presión del reactor en la Unidad 6. Esta planta, junto con otras, implementará el diseño Hualong One, un reactor de tercera generación desarrollado localmente por la industria china.

Asimismo, en la central de Haiyang, ubicada en la provincia de Shandong, se completaron importantes trabajos estructurales en una de sus unidades, lo que permitirá avanzar hacia su futura conexión a la red eléctrica.

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