Así será la nueva Ruta 5 Sur entre Río Bueno y Puerto Montt: Tendrá terceras pistas y pórticos de peaje electrónico

06 jun. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con miras a mejorar la conectividad y la seguridad vial, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra en el proceso de adjudicar la segunda concesión del tramo Río Bueno-Puerto Montt de la Ruta 5, el principal eje norte-sur del país.

Terceras pistas y telepeaje en la Ruta 5 Sur

La autopista de 128,9 km de extensión y una inversión de 821 millones de dólares busca "mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de la ruta y, por consiguiente, garantizar las condiciones de seguridad y confort a los usuarios".

Dentro de las obras del proyecto se consideran nuevos enlaces y mejoramiento de los existentes, nuevos retornos y atraviesos, reemplazo de puentes que alcanzaron su vida útil, rectificaciones geométricas del trazado, nuevas calles de servicio, ciclovías, reemplazo y nuevas pasarelas.

A esto se suman obras de seguridad vial, iluminación y el reemplazo de todas las barreras de contención para cumplir con las exigencias de la normativa actual. También está contemplada la rehabilitación de los pavimentos existentes y el reemplazo de los peajes manuales por un sistema de telepeaje.

Sin embargo, la modificación más importante que sufrirá este tramo de la Ruta 5 será su ampliación a terceras pistas en dos zonas saturadas por el alto flujo del tráfico vehicular: Río Bueno-Osorno y Frutillar-Puerto Montt.

Como parte del trazado de la concesión se incluye también el nuevo by pass a Puerto Montt, una vía proyectada que aún no tiene su ruta definida y que busca evitar la entrada de vehículos a la capital regional de Los Lagos.

El actual contrato de la autopista finaliza el presente mes de junio y se espera que las obras sean puestas en funcionamiento el primer semestre de 2034. El plazo máximo de la concesión es de 50 años, por lo que la empresa que se la adjudique estará a cargo de este tramo de la Ruta 5 hasta el año 2076.

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