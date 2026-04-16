Satélite espía chino cambia la guerra: así es la pieza clave de Irán para vigilar y atacar bases militares de Estados Unidos

16 abr. 2026 - 16:15 hrs.

La inteligencia orbital acaba de redefinir drásticamente el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente tras una filtración militar, la cual reveló que Irán utiliza emplea tecnología aeroespacial de China para vigilar cada movimiento de Estados Unidos.

Este avanzado dispositivo permitió a la Guardia Revolucionaria obtener coordenadas exactas de objetivos estratégicos con una nitidez asombrosa, por lo que el uso de este sistema comercial dual cambió para siempre la planificación de los ataques con misiles.

¿Por qué el satélite chino TEE-01B es clave para Irán?

El sofisticado modelo TEE-01B ofrece una resolución óptica impresionante de apenas medio metro por cada píxel capturado desde el espacio. Semejante capacidad técnica permite identificar aeronaves en pistas de aterrizaje y cualquier pequeño movimiento de vehículos blindados pesados, según Financial Times.

Lo más asombroso del acuerdo secreto es el innovador modelo de entrega en órbita que ejecutó la empresa china Earth Eye Co durante el año pasado. China lanzó el satélite y transfirió el control operativo a Irán una vez que la nave alcanzó el espacio, logrando evadir astutamente todos los controles de exportación occidentales.

Además de las cámaras de alta fidelidad, la infraestructura completa incluye estaciones terrestres operadas por la firma Emposat para procesar los datos recibidos. Esta llave tecnológica entrega a Teherán un sistema de inteligencia llave en mano que antes requería décadas de desarrollo científico propio para poder funcionar correctamente.

¿Por qué es peligroso el uso de estos sistemas por parte de Irán?

La ofensiva contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, al inicio del conflicto, demostró la letal eficacia de esta herramienta de espionaje satelital. Las imágenes capturadas permitieron a las fuerzas iraníes evaluar los daños sufridos por cinco aviones estadounidenses de reabastecimiento poco después del impacto.

Esta preocupante tendencia hacia la tecnología de doble uso borra por completo la línea divisoria entre los fines comerciales y los objetivos militares. Cualquier país con acceso a estos servicios puede contratar ahora inteligencia orbital de primer nivel, bajo una fachada empresarial privada para mantener siempre una coartada creíble.

El mapa de objetivos vigilados incluye instalaciones en Jordania, Kuwait, Yibuti y la estratégica Quinta Flota estadounidense ubicada en Bahréin. Por ello, las fuerzas militares entran a una nueva era donde la superioridad en el campo de batalla depende de datos geoespaciales y procesamiento de imágenes con inteligencia artificial, reseñó Xataka.

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