Cuestan 1.500 dólares y son letales: Cómo son las minas puestas por Irán en el estrecho de Ormuz

14 abr. 2026 - 19:01 hrs.

Nunca antes el mundo había hablado tanto del estrecho de Ormuz como hasta ahora. Desde el 28 de febrero pasado estalló la guerra contra Irán en medio de una alianza entre Israel y Estados Unidos. Desde entonces ese lugar del planeta se convirtió en el centro de la disputa.

Sobre el estrecho de Ormuz las palabras -y tensiones- durante las últimas semanas han girado en torno de cierres por parte de Irán, amenazas de Washington y bloqueo naval como lo ordenó, las últimas horas el presidente Donald Trump.

Pero, poco se ha dimensionado en la presencia de minas en este estratégico paso de buques petroleros.

Por el estrecho de Ormuz pasa una quinta parte del petróleo mundial y es allí donde, además de bloquearlo, Estados Unidos buscará retirar las minas colocadas por la República Islámica.

“Contamos con dragaminas de última generación, los más modernos y avanzados, pero también estamos incorporando dragaminas más tradicionales", adelantó Trump, el 12 de abril, en una entrevista con Fox News, reseña la agencia española EFE.

El precio de las minas puestas por Irán en el estrecho de Ormuz

En defensa, las minas se utilizan para disuadir la entrada no deseada en aguas territoriales. En ataque, se emplean para obstaculizar los recursos navales del objetivo o para canalizar al enemigo a través de una ruta predefinida que favorece el éxito de un ataque posterior, aclaran en el site del Centro Strauss.

Informan que las minas “serían beneficiosas para su uso en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, ya sea como mecanismo de daño directo o como elemento disuasorio, canalizando a los buques hacia una ruta predeterminada más favorable a Irán”.

Las minas de contacto simples “cuestan tan solo 1.500 dólares”, indica el Centro Strauss.

En esa institución destacan que las minas navales se pueden clasificar de acuerdo con su método de despliegue, método de activación y posición en el agua.

Las minas, agregan, “suelen contener entre cien y más de dos mil libras (907 kilos) de explosivos de alta potencia”.

Qué pasa con la ubicación de las minas

El 9 de abril pasado, el régimen iraní proporcionó instrucciones sobre una ruta alternativa de entrada y salida para los buques que transiten por el estrecho, adjuntando un mapa en el que se especifica en dónde se encuentran ubicadas las “minas marinas”, publicaron en NTN 24.

Sin embargo, hace unos días, funcionarios estadounidenses habrían dicho al New York Times que “Irán habría perdido el rastro de la ubicación de las minas desplegadas en el estrecho de Ormuz y no tiene una idea clara de dónde se colocaron todas los artefactos”, comparten en La Razón.

Señala, de igual manera, el Centro Staruss que la Armada de Estados Unidos “equipa sus dragaminas de la clase Avenger con la capacidad no solo de detectar diversos tipos de minas para despejar rutas, sino también de buscarlas activamente y coordinar su destrucción”.

La situación es preocupante. Los funcionarios califican el minado del estrecho como una acción llevada a cabo "al azar", y piensan que "la información de inteligencia muestra que Irán no tiene una idea clara de dónde se colocó cada mina".

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