"Este tipo de operativos los vamos a hacer casi a diario": Carabineros y PDI desplegaron más de 6 mil funcionarios en todo el país

30 may. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Seguridad Pública encabezó un Operativo Conjunto de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, con un despliegue simultáneo en las 16 regiones del país.

Frente al Palacio de La Moneda, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, acompañado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, y el delegado presidencial Metropolitano, Germán Codina, fueron las autoridades presentes para anunciar el comienzo de esta ronda policial masiva.

“Este tipo de operativos los vamos a hacer casi a diario. Las policías y Gendarmería de Chile están haciendo operativos de alta intensidad a diario”, señaló a la prensa el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

En total 5.546 funcionarios y 1.803 recursos logísticos fueron desplegados a nivel nacional para reforzar la presencia policial, explicó, poco después, el ministro a través de sus redes sociales.

Y agregó que “el objetivo es reforzar la fiscalización y la persecución de delitos: Aumentar controles preventivos, fiscalizar puntos críticos, detener a personas con órdenes pendientes y realizar controles migratorios focalizados”.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, en tanto, señaló que “todos sabemos, y yo también lo he dicho, y las autoridades también han sido bien directas en ese aspecto, evidentemente necesitamos más carabineros, por lo tanto, estamos trabajando fuerte para eso, para tener mayor dotación”.

Y destacó que en la actividad “ustedes pueden apreciar que hay personal de radiopatrullas; de Control de Orden Público; personal del Grupo Operaciones Policiales Especiales; de las secciones investigaciones policiales; de los departamentos especializados OS7, OS9, el SEBV; para contribuir precisamente a atacar donde se estén cometiendo la mayor cantidad de ilícitos”.