Presidente de Brasil: "Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país"

16 abr. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país", en una entrevista publicada el jueves con el diario español El País.

"Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país. No fue elegido para eso y su Constitución no se lo permite. Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz", aseguró Lula.

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El mandatario brasileño, de 80 años, conversó con el diario español en vísperas de iniciar su viaje a Barcelona, ??donde este viernes se reunirá con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el sábado participará en un foro internacional de figuras de la izquierda.

Asimismo, Lula aseguró que había llamado al presidente de China, Xi Jinping, al primer ministro indio, Narendra Modi, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al de Francia, Emmanuel Macron, para pedirles una reunión sobre la situación internacional.

En el mismo sentido, consideró que la ONU debe repensarse para adaptarse al contexto actual.

"Ha llegado el momento de redefinir las Naciones Unidas para darle credibilidad porque si no Trump tiene razón", opinó. "Las instituciones internacionales no cumplen el papel para el que fueron creadas. ¿Y por qué? Porque los cinco países del Consejo de Seguridad, que deben tener un comportamiento ejemplar, no lo tienen", agregó Lula.

Consultado sobre la situación en Venezuela, el líder izquierdista afirmó que él sería partidario de una convocatoria de elecciones, tras la caída en enero de Nicolás Maduro durante una intervención militar de Estados Unidos.

"Tendría que haber un proceso electoral pactado con la oposición para que el resultado fuera acatado y Venezuela volviera a tener paz", aseguró. "Lo que no puede ser es que Estados Unidos crea que puede administrar Venezuela. Eso no es normal, no tiene cabida en la democracia", agregó.

Lula, quien podría optar a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, será uno de los asistentes destacados al foro de dirigentes progresistas que ha promovido Pedro Sánchez, actual presidente de la Internacional Socialista, este fin de semana en Barcelona.

Entre los numerosos líderes y alcaldes convocados se espera también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al sudafricano Cyril Ramaphosa.