Trump advierte que no se disculpará con el Papa León XIV: "Es muy débil en materia de delincuencia"

13 abr. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a disculparse por criticar duramente al Papa León XIV, después de que el pontífice pidiera el fin de la violencia en la guerra de Irán.

"No hay nada por lo que disculparse"

"No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado", dijo el mandatario a periodistas desde la Casa Blanca, un día después de publicar en redes sociales un comentario en el que arremete contra el Santo Padre.

"El Papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear", afirmó Trump.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró creer "firmemente en la ley y el orden" y "él parece que tenía un problema con eso", argumentó, agregando que el papa es "muy débil en materia de delincuencia y en otras cosas".

"No le gusta lo que estamos haciendo con respecto a Irán, pero Irán quiere ser una nación nuclear para poder exterminar al mundo. No puede pasar", continuó Trump.

En la ocasión, afirmó que "Leo no estaría contento con el resultado", porque "habría cientos de millones de muertos y eso no va a pasar".

AFP

"No soy un gran seguidor del Papa León"

El sábado, el Papa de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!".

Sus dichos enfurecieron a Trump, señalando al día siguiente: "No soy un gran seguidor del papá León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen".

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, de manera aplastante, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", escribió el mandatario.

"No tengo miedo de la administración Trump"

La mañana de este lunes, el Papa León XIV respondió con firmeza a las críticas de Trump, y defendió su postura de buscar la paz y rechazar la violencia en medio de la guerra con Irán.

"No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer", expresó durante su viaje a Argelia.

El pontífice declaró a los periodistas a bordo del avión que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", junto con agregar que "no somos políticos, no abordamos la política exterior con la misma perspectiva (que) él podría entender".

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

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