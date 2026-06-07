"Fue un genio creativo": Este domingo se realizará la última despedida al actor Julio Jung

07 jun. 2026 - 08:17 hrs.

En una noticia que conmocionó al mundo artístico nacional, ayer sábado la familia de Julio Jung del Favero confirmó la muerte del destacado actor y comediante chileno a sus 84 años de edad.

"Con profundo dolor y tristeza, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero, un artista imprescindible de nuestra cultura, Julio Jung del Favero", confirmó por su parte la asociación gremial Chile Actores.

Funeral de Julio Jung en el Teatro Oriente

La despedida del actor se realizará este domingo desde las tablas, ya que su familia escogió darle su último adiós desde un teatro.

En concreto, el velorio se realizará a partir de las 10:30 horas en el Teatro Oriente de la comuna de Providencia, el cual está ubicado en la avenida Pedro de Valdivia 099.

La destacada trayectoria de Julio Jung

Con su profunda y característica voz, Julio Jung comenzó su carrera en el radioteatro a partir de los 15 años en Radio Corporación y Radio Agricultura, dando un salto al teatro en 1961 con obras como "El cepillo de diente en un acto" y "Requiem para un girasol".

De acuerdo a Chile Actores, en 1964 estrenó "Cuestiones la cuestión", un innovador montaje teatral en base a la improvisación. El éxito de este método fue la base para el mítico programa "La Manivela", estrenado en 1970 en TVN y que pasó por cuatro canales con su visión crítica de la sociedad a través del humor.

En 1974 el actor llegó exiliado a Venezuela, país en donde participó en 15 teleseries y es recordado con cariño por su personaje "Rumildo", quien fue parte de una campaña publicitaria de la petrolera estatal PDVSA que promovía el uso responsable del combustible.

Al retornar a Chile, creó otro icónico programa de humor, el recordado "Medio Mundo" de Canal 13, en el cual la improvisación nuevamente jugó un papel fundamental en momentos en que el país transitaba nuevamente a la democracia.

"Julio Jung fue un intérprete integral, un genio creativo, incansable innovador, que transitó desde la comedia al drama con un absoluto talento y un compromiso de generosa entrega a sus personajes y al público", destacó finalmente el gremio de los actores.

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