Reemplazará a El Jardín de Olivia: Este el elenco de la nueva teleserie de la tarde de Mega

06 jun. 2026 - 15:45 hrs.

El Jardín de Olivia se ha convertido en todo un fenómeno de audiencia que ha cautivado a los telespectadores que fielmente siguen la historia de Diana Guerrero cada tarde por las pantallas de Mega; sin embargo, la exitosa ficción pronto llegará a su fin.

Pese a la tristeza que esto pueda provocar, no hay que caer en la desesperanza, porque el Área Dramática de Megamedia ya está preparando su próxima teleserie de las tardes.

Se trata de una nueva historia, que al igual que sus predecesoras como Juego de Ilusiones o Verdades Ocultas, promete nuevamente cautivar con su trama llena de intrigas, dramas y tensiones.

¿Qué se viene después de El Jardín de Olivia?

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, Mega compartió una sesión de fotos en la cual se puede ver a quienes integran el elenco de la nueva teleserie que reemplazará a El Jardín de Olivia.

"¡Muy pronto tendremos una nueva producción de Mega que los dejará impactados! Y con este tremendo elenco, solamente podemos esperar cosas buenas", señaló la publicación que rápidamente se llenó de likes y comentarios positivos.

Entre los actores y actrices que se ven en el registro se encuentran Octavia Bernasconi, Francisca Armstrong, Carlos Díaz, Lorena Bosch, Francisco Reyes Cristi, Catalina Guerra, Andrew Bargsted, César Caillet, Simón Pesutic, Katyna Huberman, Francisco Ossa y María Jesús Godoy.

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