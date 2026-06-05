Quién es y qué edad tiene Carlos "Kaos" Águila en ¿Volverías con tu ex? 2: El ingeniero de día y conquistador de noche

05 jun. 2026 - 07:02 hrs.

Carlos Águila tiene una doble vida y no lo esconde. De día es ingeniero civil informático y programador. De noche, en los circuitos de la vida nocturna santiaguina, es conocido como "Kaos": una personalidad desatada, una fama de conquistador y una historia de amor que se convirtió en todo menos en lo que esperaba. Llega a ¿Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, con la historia más caótica del elenco.

¿Quién es Carlos "Kaos" Águila?

Carlos Águila tiene 29 años y es ingeniero civil informático y programador de profesión. Sin embargo, su faceta más conocida fuera del mundo laboral es la de "Kaos", una personalidad nocturna y extrovertida que lo convirtió en figura reconocida en ciertos círculos de Santiago.

El matrimonio relámpago con Estefanía Marquis

La historia entre Carlos "Kaos" Águila y Estefanía "La Pantera" Marquis en ¿Volverías con tu ex? 2 es, quizás, la más intensa y vertiginosa de todo el elenco del reality de Mega. Una relación marcada por los impulsos desde el primer día, que derivó en un matrimonio tomado a tan solo un mes de conocerse.

Lo que empezó con fuego terminó en guerra. El matrimonio no se sostuvo y el proceso de separación fue conflictivo y doloroso para ambos.

La naturaleza de "kaos"

El apodo no es gratuito. La personalidad de Carlos Águila —impulsiva, intensa y poco inclinada a la moderación— fue tanto el motor del romance como el combustible que lo destruyó. En ¿Volverías con tu ex? 2, el reality de Mega que se graba en la selva peruana de Tarapoto y en Pachacamac, deberá convivir con las consecuencias de haber actuado siempre desde la emoción y nunca desde la razón.

Carlos "Kaos" Aguila en Volverías con tu ex? 2

La pregunta que el reality de Mega plantea para esta dupla es si el "Kaos" de la vida real puede encontrar algo de orden dentro del encierro, o si la convivencia forzada con Estefanía Marquis solo reavivará los conflictos que los separaron.

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