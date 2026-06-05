Quién es y qué edad tiene Estefanía La Pantera Marquis en Volverías con tu ex? 2: ex Miss Chile que se casó en un mes y pagó caro

05 jun. 2026 - 07:01 hrs.

Estefanía Marquis llegó a la fama como representante de la belleza chilena, pero en ¿Volverías con tu ex? 2 la veremos en un rol completamente diferente: el de una mujer que vivió uno de los romances más explosivos del elenco del reality de Mega grabado en Perú. Conocida como "La Pantera", su historia con Carlos "Kaos" Águila es tan intensa como su apodo.

¿Quién es Estefanía "La Pantera" Marquis?

Estefanía Marquis tiene 27 años y fue Miss Chile 2017. Su trayectoria en el mundo de la belleza le dio proyección pública, pero fue su vida sentimental la que terminó siendo el tema más comentado de su historia reciente.

El matrimonio en un mes: la decisión que lo cambió todo

La relación entre Estefanía Marquis y Carlos "Kaos" Águila es la definición de un impulso convertido en consecuencia. Ambos decidieron casarse a tan solo un mes de conocerse, apostando por una conexión intensa que parecía sólida en el momento, pero que no resistió el paso del tiempo ni la convivencia real.

Lo que siguió fue una ruptura conflictiva que, según las descripciones del canal al confirmarlos en ¿Volverías con tu ex? 2, se convirtió en una verdadera guerra. El matrimonio relámpago terminó con heridas abiertas en ambos lados.

La pantera: una personalidad que no se esconde

El apodo de "La Pantera" habla por sí solo. Estefanía Marquis no es una participante que llegue al reality de Mega a pasar desapercibida. Su carácter fuerte y su historia con Kaos prometen ser uno de los focos de atención de ¿Volverías con tu ex? 2.

Estefanía Marquis en Volverías con tu ex? 2

En el encierro en la selva amazónica de Tarapoto y luego en Pachacamac, Lima, Estefanía Marquis y Carlos "Kaos" Águila deberán convivir con la historia de un matrimonio que fracasó antes de empezar. La pregunta no es si quedan sentimientos: es si quedan las ganas de hablar.

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