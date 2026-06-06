"Te despedimos con amor, respeto y admiración": Mundo de las culturas y la política despiden a Julio Jung

06 jun. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una ola de mensajes de cariño y reconocimiento ha inundado las redes sociales tras conocerse el fallecimiento del actor y comediante nacional Julio Jung del Favero, quien murió este sábado a sus 84 años.

El mundo de la cultura, política y cientos de usuarios utilizaron distintas plataformas para despedir al intérprete, recordando su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, además de destacar el legado que dejó en varias generaciones de espectadores.

La muerte de Julio Jung fue confirmada por su familia a Meganoticias, quien señaló que el actor falleció cerca del mediodía.

Durante los últimos años, el intérprete enfrentó diversos problemas de salud, alejándose paulatinamente de la vida pública.

Con una carrera que se extendió por décadas y que incluyó recordadas participaciones en teatro, televisión y cine, Julio Jung deja una huella imborrable en la cultura chilena, algo que quedó reflejado en las múltiples muestras de afecto que surgieron tras conocerse su partida.

Cabe destacar que el artista fue concejal por la comuna de Providencia por el Partido Socialista, y siempre estuvo comprometido con las causas de derechos humanos.

Mundo de las culturas despide a Julio Jung

Teatro Ictus

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Cineteca Nacional

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Politicos despiden al consagrado actor

Evelyn Matthei

Lamento profundamente la partida de Julio Jung, un hombre de gran talento y una figura inolvidable de nuestra cultura.



Tuve además la oportunidad de conocer su compromiso con Providencia durante su período como concejal, donde siempre demostró un profundo cariño por la comuna.… pic.twitter.com/Wv7cofZJyE — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 6, 2026

Paulina Vodanovic

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Julio Jung, maestro del teatro, el cine y la televisión chilena. Más de seis décadas de arte, humor e inteligencia al servicio de su pueblo. Premio Nacional de Humor 2025. Concejal del @PSChile en Providencia. Agregado cultural de… pic.twitter.com/kpRu8uGyag — Paulina Vodanovic (@pvodanovic) June 6, 2026

Jaime Bellolio