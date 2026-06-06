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"Te despedimos con amor, respeto y admiración": Mundo de las culturas y la política despiden a Julio Jung

¿Qué pasó?

Una ola de mensajes de cariño y reconocimiento ha inundado las redes sociales tras conocerse el fallecimiento del actor y comediante nacional Julio Jung del Favero, quien murió este sábado a sus 84 años.

El mundo de la cultura, política y cientos de usuarios utilizaron distintas plataformas para despedir al intérprete, recordando su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, además de destacar el legado que dejó en varias generaciones de espectadores.

La muerte de Julio Jung fue confirmada por su familia a Meganoticias, quien señaló que el actor falleció cerca del mediodía.

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Durante los últimos años, el intérprete enfrentó diversos problemas de salud, alejándose paulatinamente de la vida pública.

Con una carrera que se extendió por décadas y que incluyó recordadas participaciones en teatro, televisión y cine, Julio Jung deja una huella imborrable en la cultura chilena, algo que quedó reflejado en las múltiples muestras de afecto que surgieron tras conocerse su partida.

Cabe destacar que el artista fue concejal por la comuna de Providencia por el Partido Socialista, y siempre  estuvo comprometido con las causas de derechos humanos. 

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