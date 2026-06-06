"Nunca nos hicimos daño": Rai Cerda aclara el motivo de su quiebre con Faloon antes de entrar a "Volverías con tu ex? 2"

06 jun. 2026 - 14:15 hrs.

Uno de los quiebres amorosos más bullados del último tiempo en la farándula nacional fue el de Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, quienes comenzaron su relación en un reality y estuvieron juntos cerca de un año y medio.

Ahora, Rai vivirá su soltería en el nuevo reality de Mega "Volverías con tu Ex? 2", aunque antes de ingresar al encierro se dio el tiempo de contar los verdaderos motivos del quiebre con la exYingo.

La conversación pendiente con Faloon

En conversación con el medio Fotech, Rai contó que la oportunidad de ingresar al programa llegó justo cuando estaba enfrentando el término de su romance con Faloon.

"Justo me llegó esta oportunidad, porque se supo que yo había terminado con ella. Y fue duro, porque tuve que dejar muchas cosas de lado", explicó.

"Entre esas, la conversación con Faloon. Porque, claramente al entrar acá, era como darle un término definitivo a la relación", sinceró.

¿Por qué terminaron con Faloon?

Sobre las razones que llevaron al quiebre, Rai descartó cualquier tipo de infidelidad o intervención de terceras personas y aseguró que los problemas pasaron principalmente por la comunicación.

"Era como un tira y afloja constante que de a poco fue desgastando la relación. Pero no puedo decir nada malo. La relación en sí fue superbonita, nunca hubo ningún involucrado, ninguna duda, ninguna infidelidad, así que nunca fue por ese lado. Fueron por temas de egos, a veces, y de no saber llevar una comunicación en pareja", explicó.

Su futuro con Sofía Latorre en "¿Volverías con tu Ex? 2"

El próximo 8 de junio comienza "Volverías con tu Ex? 2", donde Rai compartirá con Sofía Latorre, con quien ya tuvo una breve relación antes de entrar al mundo de los realities.

A pesar de asegurar que sigue soltero y con "el corazón dañado, con una espina en el corazón", el recién titulado ingeniero agrónomo aclaró que Sofía "es una muy buena partner, ella me aguanta harto... si ella logra con su simpatía desviarme un poco ese freno de mano que tengo hoy día en mi corazón, ahí hay que ver qué pasa".

"Ahora, si llega a pasar algo (con Sofía), no quiero saltar a la deriva porque respeté mucho a Faloon durante la relación y tampoco quiero terminar siendo una persona penca con ella. No quiero dañarla, porque nunca nos hicimos daño", cerró.

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