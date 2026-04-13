"No le tengo miedo a la administración de Trump": Papa León XIV responde al mandatario tras críticas por llamar a la paz

13 abr. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El papa León XIV respondió con firmeza este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió su postura de buscar la paz y rechazar la violencia en medio de la guerra con Irán.

"No le tengo miedo a la administración de Trump"

"No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer", expresó el Santo Padre durante su viaje a Argelia.

El pontífice declaró a los periodistas a bordo del avión que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", junto con agregar que "no somos políticos, no abordamos la política exterior con la misma perspectiva (que) él podría entender".

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

El Papa señaló que invita "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".

En la instancia, expresó que siente "mucho" las palabras de Trump, pero que seguirá con su misión. Añadió: "Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras, y trabajar por la paz".

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos"

Las declaraciones de León XIV se dan luego de que Trump dijera a periodistas el domingo no ser un "gran seguidor" del pontífice, luego que este hiciera un llamado por la paz.

"No soy un gran seguidor del papá León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", señaló el mandatario en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear".

El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!".

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, de manera aplastante, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", escribió el mandatario.

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