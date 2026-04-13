13 abr. 2026 - 11:13 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses destruirán cualquier "barco de ataque" iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor este lunes.

"Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato", dijo Trump en su red Truth Social, y añadió que el resto de la Marina iraní había sido "completamente aniquilada".

1 Trump advierte que cualquier "barco de ataque iraní" que rompa el bloqueo de EEUU será "eliminado" 2 "No le tengo miedo a la administración de Trump": Papa León XIV responde al mandatario tras críticas por llamar a la paz 3 Muere futbolista ghanés Dominic Frimpong a los 20 años: Sufrió heridas de bala tras ataque al bus de su equipo 4 Tragedia en Haití: Estampida en fortaleza histórica deja al menos 30 personas fallecidas 5 Vicepresidente de EEUU confirma que no se alcanzó un acuerdo de paz con Irán Lo más visto de Mundo

Trump dijo que las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizarán "el mismo sistema de eliminación" usado "contra los narcotraficantes en barcos en alta mar", en referencia a los ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcóticos en el Caribe y el Pacífico.

Polémica de Trump con el papa León XIV

El papa León XIV respondió con firmeza este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió su postura de buscar la paz y rechazar la violencia en medio de la guerra con Irán.

"No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer", expresó el Santo Padre durante su viaje a Argelia.

El pontífice declaró a los periodistas a bordo del avión que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", junto con agregar que "no somos políticos, no abordamos la política exterior con la misma perspectiva (que) él podría entender".

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos"

Las declaraciones de León XIV se dan luego de que Trump dijera a periodistas el domingo no ser un "gran seguidor" del pontífice, luego que este hiciera un llamado por la paz.

"No soy un gran seguidor del papá León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", señaló el mandatario en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear".

El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!".

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, de manera aplastante, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", escribió el mandatario.