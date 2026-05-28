La princesa más estudiosa: Isabel, heredera al trono de Bélgica, se gradúa de su máster en la Universidad de Harvard

28 may. 2026 - 13:31 hrs.

El pasado miércoles 28 de mayo, la princesa Isabel de Brabante (24), futura reina de Bélgica, se graduó de un máster en Políticas Públicas en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Con este logro, la hija mayor de los reyes Felipe y Matilde pone fin a una larga preparación universitaria.

La ceremonia masiva se celebró en el campus estadounidense, reuniendo a 632 graduados. El evento incluyó un discurso de apertura por Zanny Minton Beddoes, la actual editora jefa de la reconocida revista The Economist.

Las celebraciones continuarán hoy jueves con una procesión académica multitudinaria por las calles de Cambridge hasta Harvard Yard, donde se espera la asistencia de unas 30.000 personas y donde la princesa desfilará al estilo americano: con toga y birrete.

Una larga carrera académica

Concretamente, la heredera recibió su diploma en la Kennedy School, escuela de Gobierno en la que se ha formado los dos últimos años para obtener su cuarto título académico.

La princesa Isabel, antes de su paso por Norteamérica, tuvo un extenso camino académico por Europa: En 2020, obtuvo el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, ubicado en Gales. En julio de 2021, completó sus estudios de un año en Ciencias Sociales y Militares en la Real Escuela Militar de Bélgica. En julio de 2024, se graduó como licenciado en Historia y Política por el Lincoln College de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Los proyectos para su futuro inmediato

Terminada esta intensa etapa académica, la prensa local ya empieza a especular sobre los próximos pasos de la futura monarca. Los planes más inmediatos de Isabel, según reveló el medio Nieuwsblad, se centran en tomarse un año sabático para viajar, donde su principal objetivo será realizar una travesía en velero cruzando el océano Atlántico.