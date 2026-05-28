¿Dónde está la menor Agostina Vega?: El caso que conmociona a Argentina ya tiene un detenido gracias a video y relato claves

28 may. 2026 - 10:26 hrs.

La búsqueda de Agostina Madeleine Vega, la menor de 14 años desaparecida la noche del sábado 23 de mayo en Córdoba, continúa conmocionando a Argentina y se mantiene sin novedades sobre su paradero. En las últimas horas, la investigación sumó dos elementos clave: la detención de un hombre de 33 años identificado como la última persona que estuvo con ella, y la difusión de un video de cámaras de seguridad de la zona que muestra a la menor ingresando junto al sospechoso a una casa.

¿Cómo fue la noche de la desaparición?

Según información del medio argentino Clarín, Agostina salió de su casa el sábado a las 22:30. Le dijo a su mamá que iba al negocio del abuelo a comprar empanadas, pero en realidad cruzó hasta una remisería (centro de taxis) y pidió que la llevaran hasta el cruce de las calles Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico.

El relato del taxista

El remisero o taxista, identificado como Ariel, fue quien la trasladó esa noche. Desde el primer momento, algo le llamó la atención del trayecto.

"Me llamó la atención porque es una zona cercana a los hoteles por hora", dijo Ariel.

Ante la sospecha, comenzó a hacerle preguntas a la menor durante el trayecto. Le preguntó la edad y el nombre, y de esta forma luego pudo recordar que se trataba de la menor que comenzó a ser buscada desde esa noche en Córdoba.

Agostina le respondió que era "la nieta de Miguel", una referencia que, según el propio taxista, le dio "un poco más de confianza" y lo llevó a continuar con el viaje.

La versión de Agostina sobre el encuentro

Durante el trayecto, la joven le explicó al taxista el motivo de su salida nocturna: se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella. También le contó que había tenido problemas con su padre, que le había hecho una denuncia porque la había golpeado, y que vivía con su madre, con quien planeaban mudarse a otro lugar.

"Aparentemente tenía confianza con la persona. Iba contenta, hablando de que había tenido problemas con el padre y le había hecho una denuncia porque la había golpeado", contó Ariel.

El momento de la entrega

Ariel llegó con su auto hasta la calle Fragueiro, a 20 metros de la esquina con Campillo, y se detuvo sobre la mano izquierda. Cuando Agostina vio a la persona, le dijo al taxista que ese hombre se acercaría a pagarle. El individuo cruzó la calle vestido con una campera oscura y una capucha o gorra, y negoció el pago, que quedó en 9.500 argentinos en lugar de los $11.300 del valor del viaje.

"Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba a la cara. Se puso de costado, se apoyó entre las dos puertas del auto sobre su hombro derecho y me hablaba de costado", contó Ariel.

¿Cómo se fue Agostina?

Tras el intercambio, Agostina se marchó caminando junto al hombre en dirección a Valle de San Martín. Ariel destacó que la menor no iba vestida de fiesta sino de forma sencilla, y que su actitud no generó alarma inmediata.

"Iba confiada, como si fuera un pariente", reclacó.

El llamado a la madre

Al día siguiente, cuando aparecieron los carteles de búsqueda de Agostina, Ariel llamó a la madre de la menor y le relató que la había transportado la noche anterior hasta esa esquina y la había dejado con una persona.

Describió al sujeto como "flaco, de 1,80 metros aproximadamente, con capucha". Según relató, la madre de Agostina se dio cuenta "de inmediato" de quién se trataba.

La Justicia detuvo posteriormente a un hombre de 33 años identificado como la última persona que estuvo con la joven.

El video captado por las cámaras de seguridad del sector muestra el momento en que Agostina ingresa junto al sospechoso a una casa, y se convirtió en una de las pruebas centrales de la investigación que continúa en curso.

El detenido es Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 33 años que había sido pareja de la madre de Agostina hace tres años.

El video del momento donde se ve a Agostina con el sospechoso

El video corresponde a una nota periodística del medio argentino C5N, donde se da cuenta del momento en que Agostina Vega ingresa a un recinto junto a quien sería Barrelier.