Préstamos de la Tía Rica: Estos son los requisitos que debes cumplir

28 may. 2026 - 11:00 hrs.

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como la Tía Rica, ofrece una alternativa rápida y segura para quienes necesitan liquidez inmediata.

A través de su sistema de créditos prendarios, las personas pueden acceder a préstamos dejando un objeto de valor como garantía, sin necesidad de revisión de antecedentes comerciales.

¿Qué necesito para obtener un préstamo de la Tía Rica?

La Dicrep señala que el proceso es bastante simple y no exige documentación financiera. Solo debes cumplir con tres requisitos básicos al momento de acudir a la sucursal:

Ser mayor de 18 años.

Presentar tu cédula de identidad vigente (o pasaporte, en caso de extranjeros).

Llevar físicamente el objeto de valor o alhaja que deseas empeñar.

¿Cómo funciona el crédito prendario de la Tía Rica?

El sistema opera entregando un monto de dinero a cambio de custodiar temporalmente un objeto, donde se prestará como máximo el 60% del valor de tasación de la prenda, estableciendo topes máximos legales:

Hasta $500.000: al empeñar alhajas.

al empeñar alhajas. Hasta $200.000: al empeñar otro tipo de artículos.

El crédito se otorga por un plazo base de seis meses, generando un interés del 2,5% mensual simple, además de cobros únicos por derecho de emisión (3,5%) y seguro (1%).

Una vez que se pague la totalidad del capital prestado más los costos asociados, la institución devolverá la prenda inmediatamente.

¿Cómo se solicita un préstamo de la Tía Rica?

Debido a la naturaleza del proceso (tasación de objetos físicos), este trámite no se puede realizar por internet. Para obtener el dinero, se debe seguir estos pasos:

Dirigirse a cualquier oficina de la Dicrep a nivel nacional. El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

Indicar al ejecutivo de atención que se desea acceder a un préstamo prendario.

Un tasador experto de la institución revisará el objeto o joya para determinar su valor real y calcular el monto máximo que pueden facilitar.

Si se está de acuerdo con la tasación y el monto ofrecido, se entrega el dinero en efectivo de forma inmediata en las cajas de la sucursal.

¿Qué se puede empeñar para obtener un crédito de la Tía Rica?

La institución divide los artículos que recibe en garantía en dos categorías, las cuales cuentan con reglas distintas respecto a la extensión del plazo de pago:

Alhajas (joyas): son los artículos que permiten el mayor monto de préstamo. Si no se puede pagar el crédito a los seis meses, puede ser renovado una vez por un segundo periodo de seis meses.

son los artículos que permiten el mayor monto de préstamo. Si no se puede pagar el crédito a los seis meses, puede ser renovado una vez por un segundo periodo de seis meses. Objetos varios: incluye artículos eléctricos y electrónicos (televisores, cámaras, equipos de audio), herramientas de trabajo (taladros, sierras), instrumentos musicales y bicicletas. No permite renovación al cumplirse los seis meses.

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