Cupón de Gas: Desde esta fecha podrás utilizarlo

27 may. 2026 - 08:00 hrs.

A partir de junio, el Estado habilitará la entrega del Cupón de Gas para ayudar a las familias en la compra de cilindros. Este apoyo económico de $27.000 está diseñado para aliviar los gastos de calefacción en los hogares más vulnerables durante los meses de frío.

A diferencia de otros aportes, este beneficio no se deposita directamente para libre disposición, sino que opera como un vale de canje. Para que los usuarios puedan utilizarlo, deben cumplir los plazos de activación y así cobrarlo posteriormente.

¿A partir de cuándo puedo usar el Cupón de Gas?

De acuerdo a ChileAtiende, la fecha de entrega puede variar conforme al momento en el que un usuario realizó la activación:

Si activas entre el 18 y el 29 de mayo: podrás usar el cupón desde el 17 de junio.

podrás usar el cupón desde el 17 de junio. Si activas entre el 30 de mayo y el 12 de junio: podrás usar el cupón desde el 2 de julio.

podrás usar el cupón desde el 2 de julio. Si activas entre el 13 y el 30 de junio: podrás usar el cupón desde el 21 de julio.

Sin importar la fecha de activación, todos los cupones tienen una vigencia máxima. Si el dinero no se utiliza antes del 30 de septiembre de 2026, los fondos o saldo restante caducarán automáticamente.

¿Qué necesito para obtener el Cupón de Gas?

La asignación de este beneficio exige que el grupo familiar cumpla con condiciones socioeconómicas específicas:

El hogar debe pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación vigente del Registro Social de Hogares (RSH).

Es obligatorio tener una Cuenta RUT de BancoEstado activa. Quienes no cuenten con este producto financiero, pueden solicitar su apertura sin costo en cualquier sucursal del banco o en CajaVecina.

¿Cómo activo el Cupón de Gas?

Para no perder el beneficio, el usuario debe realizar la activación en el portal oficial (pulsa aquí) con su Clave Única y seguir las instrucciones en pantalla para confirmar la habilitación del vale de $27.000.

Este proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. Quienes no realicen esta gestión dentro del plazo establecido, perderán la oportunidad de utilizar los fondos.

¿Cómo se usa el Cupón de Gas?

El vale está diseñado para ser canjeado solo en distribuidoras autorizadas (como Lipigas, Gasco y Abastible). Una vez entregados los fondos, el usuario tiene dos opciones:

Pago digital: a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro.

a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro. Pago presencial: acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal de CajaVecina para solicitar la impresión de un comprobante físico. Este papel tiene una vigencia exacta de tres días desde su emisión para ser entregado al repartidor.

Si el precio de la recarga es menor y queda un monto a favor, este permanecerá en la cuenta hasta que sea usado nuevamente, permitiendo la reimpresión de un vale con dicho saldo. Si es mayor, el monto faltante se toma automáticamente de la cuenta.

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