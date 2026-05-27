"¿No hay nada?": Periodista de Meganoticias es fiscalizado en vivo durante masivo operativo de Carabineros

27 may. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles, cientos de funcionarios de Carabineros se desplegaron en estaciones de Metro, paraderos y zonas de alto flujo de personas, como parte de un operativo extraordinario que tuvo como objetivo reforzar la presencia policial en las primeras horas de esta jornada.

El periodista de Meganoticias Amanece, Julio Ahumada, se dirigió a la estación Franklin para reportear cómo se estaba llevando a cabo el procedimiento, pero terminó siendo fiscalizado por una funcionaria de la institución policial.

"¿No hay nada?"

El comunicador explicó que la fiscalización se realiza de forma sencilla: se le solicita el carnet a la persona, se ingresa su RUT en una plataforma y se verifica que no tenga antecedentes penales ni que se encuentre incumpliendo una medida cautelar pendiente.

Luego de explicar cómo funciona el procedimiento, una funcionaria se acercó para pedirle el carnet al periodista de Meganoticias Amanece, quien accedió de forma rápida.

"¿No hay nada? Yo sabía que no había nada", le dijo Julio Ahumada con un leve tono de humor a la funcionaria policial que lo fiscalizó.

Aprovechando la oportunidad, el comunicador expresó que el procedimiento que está llevando Carabineros es "así de sencillo. De hecho, Carabineros nos tomó un pantallazo para dejar registro de las personas que finalmente fueron controladas".

"Solo mostrando el carnet, se revisa el RUT, y en caso de que se emita alguna orden de detención, causa pendiente o cualquier citación, va a tener que ser trasladada (la persona) a una unidad policial", concluyó el periodista de Meganoticias Amanece.

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