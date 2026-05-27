Carabinero sufre choque en motocicleta cuando iba rumbo a cumplir su servicio

27 may. 2026 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros estaba transitando por la comuna de La Granja, Región Metropolitana, en un trayecto que es usual para él, ya que iba rumbo a cumplir su servicio. Sin embargo, no pudo llegar a su lugar de trabajo.

El funcionario se estaba desplazando en su motocicleta, cuando por el presunto actuar imprudente de un conductor sufrió un choque que lo dejó hospitalizado.

Conductor no habría respetado señalética

Todo ocurrió mientras el funcionario avanzaba por la comuna en dirección a su lugar de trabajo. En ese trayecto, un segundo vehículo habría realizado una maniobra que terminó desencadenando un choque de alta energía que dejó al motorista lesionado.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el automóvil involucrado habría efectuado un viraje sin advertir el desplazamiento de la motocicleta y sin respetar una de las señáleticas del tránsito instaladas en el sector. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente todavía están siendo revisadas y serán las diligencias las que permitan establecer responsabilidades.

Tras el impacto, el carabinero fue trasladado en una primera instancia a un recinto asistencial de la zona para recibir atención médica. Más tarde, debido a sus lesiones, fue derivado al Hospital de Carabineros, donde continúa siendo atendido.

Investigación para esclarecer la dinámica del accidente

Mientras el funcionario permanece bajo observación médica, continúan las diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se produjo la colisión en la comuna de La Granja.

Por ahora, las autoridades trabajan para aclarar la dinámica del accidente y establecer eventuales responsabilidades conforme a los antecedentes que se logren reunir durante la investigación. La persona involucrada en el hecho deberá comparecer según lo que determinen las diligencias y las decisiones que adopten las autoridades competentes.

El caso sigue en desarrollo y, hasta ahora, no se han entregado nuevos antecedentes sobre el estado de salud del funcionario lesionado.

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