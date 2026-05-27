Carabineros realiza copamiento en Santiago: Cientos de funcionarios se desplegaron en estaciones de Metro y paraderos

27 may. 2026 - 06:42 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles comenzó con una imagen que no se ve todos los días en la Región Metropolitana. Cientos de funcionarios de Carabineros se preparaban para desplegarse en estaciones de Metro, paraderos y zonas de alto flujo de personas, como parte de un operativo extraordinario enfocado en reforzar la presencia policial durante las primeras horas del día.

El punto de partida estuvo en la 30ª Comisaría, desde donde salieron decenas de vehículos policiales rumbo a sectores de Independencia, Recoleta, Conchalí, Santiago y otras comunas del sector norte y centro de la capital. La decisión se tomó tras un análisis de horarios y lugares donde diariamente se concentra un mayor movimiento de peatones y pasajeros.

Las palabras del general director

Frente al personal formado antes del despliegue, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que se trata de una estrategia que no solo se está realizando en Santiago. “Este es un servicio extraordinario, servicio que realiza toda la institución (...) y esto se está realizando en todo el país en determinados sectores”, sostuvo.

La presencia policial se concentrará especialmente en accesos y salidas de estaciones de Metro, sobre todo en la Línea 2; además de paraderos de locomoción colectiva cercanos a avenidas de alto tránsito. Según detalló Araya, la medida responde a información que la institución revisa constantemente para detectar lugares donde es necesario reforzar la presencia de funcionarios.

“Esto es análisis operativo, esto obedece a esa información que se rescata día a día y que nos permite determinar que en determinados sectores y en determinados horarios se requiere un refuerzo también de presencia de nuestro personal. Por lo tanto, el día de hoy, a esta hora, se van a desplazar estos 30 vehículos por un sector determinado”, indicó.

Presencia policial y controles

Aunque en una primera etapa el foco estará puesto en aumentar la presencia de Carabineros en espacios de alta circulación, también se contemplan controles y fiscalizaciones dependiendo de las circunstancias que se presenten durante el despliegue.

“Vamos a estar fortaleciendo lo que es la presencia institucional, pero también va de la mano con otros servicios (...) en cuanto a que se va a poder controlar y se va a poder fiscalizar también en una segunda fase”, explicó Araya y agregó que si ocurre alguna situación que requiera una reacción inmediata, los funcionarios estarán preparados para intervenir.

El general director precisó que el trabajo no será puntual ni limitado a una sola jornada. “Esto no es solamente ahora, esto también es una dinámica que estamos llevando a cabo. Uno no puede estar anunciando en determinadas circunstancias. Estos son varios servicios que se van realizando (...) y, sin lugar a dudas, se van a seguir desarrollando en distintos horarios, en distintos lugares también, conforme a lo que es el estudio y el análisis de la problemática policial”, afirmó.

Más de 30 patrullas en las calles

Durante esta jornada, el operativo considera la salida de 30 radiopatrullas y decenas de funcionarios distribuidos en distintos puntos de la Región Metropolitana, aunque el despliegue también se replicará simultáneamente en otras regiones.

“Son 30 vehículos que están saliendo, 30 radiopatrullas que están dispuestas para este servicio esta jornada (...) la finalidad es fortalecer la presencia institucional, pero también es la prevención”, cerró Araya.

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