Detienen a hombre acusado de robar camioneta en el Aeropuerto de Santiago: Escondía rifle y munición en Pudahuel

20 may. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una extensa investigación de cuatro meses, Carabineros de Chile concretó la detención de un hombre acusado de participar en el robo de una camioneta desde los estacionamientos del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

El operativo fue desarrollado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 27ª Comisaría Aeropuerto Internacional y terminó con la captura de un imputado de 38 años en la comuna de Pudahuel, quien además mantenía un rifle y munición al interior de su domicilio.

Robo ocurrió en los estacionamientos del aeropuerto

El caso se remonta al 31 de diciembre de 2025, cuando se registró el robo de una camioneta desde el interior de los estacionamientos concesionados del principal terminal aéreo del país.

Según los antecedentes policiales, la víctima había dejado escondida la llave del vehículo en el sector de la rueda trasera para que posteriormente fuera retirada por un familiar. Sin embargo, dos sujetos advirtieron la situación y sustrajeron el automóvil.

A partir de la denuncia, personal de la SIP inició diligencias investigativas en situación de flagrancia, realizando análisis de registros audiovisuales captados por cámaras de seguridad tanto del aeropuerto como de la concesionaria.

Las imágenes permitieron reconstruir la dinámica del delito e identificar directamente al imputado, lo que derivó en la solicitud de una orden de detención al Ministerio Público.

Imputado intentó escapar durante operativo

Con la orden judicial emanada por el 1º Juzgado de Garantía de Santiago, Carabineros desarrolló diversas diligencias para ubicar al sospechoso.

Finalmente, durante la noche del martes, se realizó un operativo en un domicilio ubicado en calle Alcino Sur, en Pudahuel.

De acuerdo con la policía, los ocupantes del inmueble obstaculizaron inicialmente el ingreso de los funcionarios, situación que permitió que el imputado escapara hacia el interior de la vivienda y posteriormente intentara huir saltando la pandereta perimetral.

Carabineros

Hallan rifle y vestimentas usadas en el robo

Tras obtener autorización voluntaria del propietario del inmueble, Carabineros efectuó un registro en el domicilio, encontrando bajo una cama un rifle negro, munición de fogueo y parte de las vestimentas que presuntamente utilizó el detenido el día del robo.

El imputado mantiene antecedentes penales por diversos delitos y quedó a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

El teniente Manuel Narváez Alarcón, de la 27ª Comisaría Aeropuerto Internacional, explicó que el procedimiento fue resultado de un trabajo investigativo de cuatro meses.

“Esto conllevó a un trabajo investigativo de cuatro meses, lo que culminaba en el día de hoy con la detención de uno de los autores”, señaló.

Además, indicó que el imputado corresponde a “una persona de sexo masculino, chileno, con antecedentes penales, mayor de edad”, agregando que en el domicilio “se logró también la incautación de un arma de fuego”.