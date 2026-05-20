Inundaciones y lluvias históricas dejan más de 20 muertos y varios desaparecidos en China

20 may. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado el centro y sur de China desde el fin de semana ya dejan al menos 22 personas fallecidas y otras 20 desaparecidas, según informaron este miércoles medios estatales.

Los desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos son frecuentes en el país asiático, especialmente durante el verano, cuando algunas regiones enfrentan precipitaciones históricas mientras otras soportan temperaturas extremas.

De acuerdo con la cadena estatal CGTN, varias zonas del país han sido golpeadas por “lluvias sin precedentes” en los últimos días, situación que obligó a suspender clases y actividades laborales, además de activar ayudas de emergencia.

Provincias afectadas por las lluvias en China

En la provincia central de Hunan se reportaron cinco muertos y 11 personas desaparecidas, informó la agencia estatal Xinhua.

Un reporte anterior detalló que más de 61.500 personas resultaron afectadas por las intensas precipitaciones en uno de los condados de la provincia.

En la región sureña de Guangxi, diez personas murieron luego de que un camión cayera a un río desbordado cuando intentaba cruzarlo durante la noche del sábado.

La cercana provincia de Guizhou también sufrió graves daños por las lluvias, dejando cuatro fallecidos y cinco desaparecidos.

Más al norte, en la provincia de Hubei, otras tres personas murieron y cuatro continúan desaparecidas tras las inundaciones, que además provocaron derrumbes y cortes de comunicación en algunas aldeas.

Gobierno chino destina fondos de emergencia

Ante la emergencia, las autoridades chinas asignaron el martes 120 millones de yuanes —equivalentes a unos 17,6 millones de dólares— para apoyar a cinco regiones afectadas por los desastres climáticos.

Las autoridades mantienen activas las labores de rescate y monitoreo debido a las persistentes precipitaciones que continúan afectando distintas zonas del país.