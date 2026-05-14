Alerta en la Casa Blanca: advierten que la IA clonada por China carece de seguridad y funciona con una red de contrabando

14 may. 2026 - 13:05 hrs.

El gobierno de Estados Unidos se encuentra en alerta por los nuevos modelos de lenguaje de China, advirtiendo que estos sistemas de inteligencia artificial clonados carecen de filtros de seguridad al operar mediante una inmensa red de contrabando internacional.

Los técnicos extraen la valiosa información de los modelos estadounidenses a través de una táctica de destilación ilícita. La empresa Anthropic detectó que 24.000 cuentas fraudulentas robaron datos importantes gracias a 16 millones de consultas a su chatbot Claude.

¿Cómo China está clonando la IA diseñada por Estados Unidos?

En una serie de acusaciones contra ciudadanos chinos, los fiscales federales estadounidenses desmantelaron una red de tráfico de servidores con chips restringidos, valorados en miles de millones de dólares. Estos fueron desviados hacia Hong Kong y China continental desde empresas fachada en el Sudeste Asiático, informó The Sun.

A su vez, el gobierno chino bloqueó la compra de la empresa asiática de IA Manus por parte de Meta por 2.000 millones de dólares, con el fin de proteger sus propios avances informáticos, llegando incluso a prohibir la salida del país de los dos fundadores de Manus.

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Esta situación constituye una amenaza tecnológica global, considerando que a fines de 2025 un 33% de todos los modelos de IA descargados a nivel mundial provenían de China. Además, las prohibiciones occidentales han impedido a los técnicos asiáticos consolidar su éxito.

Un ejemplo de ello es el caso de DeepSeek: el desarrollo de su modelo más reciente sufrió retrasos, resultó más costoso y requirió usar chips Nvidia por fallas de rendimiento con los de Huawei. En Wuhan, por su parte, las autoridades congelaron repentinamente las operaciones de 200 robotaxis, reflejando un severo problema de automatización.

Foto: CNN

Por si fuera poco, los trabajadores chinos están cada vez más preocupados por el impacto de esta problemática en sus empleos, mientras que el 17% de los jóvenes están desempleados y crece el movimiento del tangpin, que consiste en optar por la inactividad laboral y tener una vida más sencilla.

Aún así, el gobierno chino calificó este masivo rechazo al trabajo como una gran conspiración extranjera para destruir la fuerte sociedad desde adentro.

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