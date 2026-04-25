Guerra moderna: Ejército de Estados Unidos busca robots autónomos para evacuar heridos y reabastecer tropas en el frente

25 abr. 2026 - 10:49 hrs.

El Ejército de Estados Unidos está impulsando el desarrollo de robots autónomos para asumir dos de las tareas más peligrosas en la guerra moderna: evacuar heridos y reabastecer tropas en la llamada “última milla” del frente.

Según reporta Military Times, esta zona se ha vuelto especialmente riesgosa debido a la combinación de amenazas tradicionales (como artillería, francotiradores y ametralladoras) con nuevas tecnologías, especialmente drones capaces de vigilar y atacar constantemente.

Ante este escenario, el Ejército de Estados Unidos lanzó una convocatoria para adquirir un vehículo terrestre no tripulado (UGV) que pueda operar de forma autónoma o mediante control remoto para reducir la exposición de los soldados al fuego enemigo durante misiones críticas, como el traslado de suministros o la evacuación médica.

En ese sentido, el entorno actual del campo de batalla dificulta cada vez más los movimientos hacia y desde la línea del frente, poniendo a prueba la capacidad operativa de las unidades.

U.S. Army

¿Qué características busca el Ejército de Estados Unidos?

El vehículo que busca el Ejército debe ser versátil: capaz de transportar carga suficiente para abastecer a un pelotón de fusileros y a un cuartel general de compañía, además de adaptarse rápidamente para evacuar al menos a dos heridos sin agravar su condición.

También debe operar en distintos tipos de terreno, incluso sin GPS, mantener comunicaciones confiables y reducir al mínimo su detección por el enemigo.

Por su parte, Interesting Engineering destaca que esta iniciativa responde a un cambio más amplio en la dinámica de la guerra, pues la creciente presencia de drones ha convertido incluso los desplazamientos cortos en operaciones de alto riesgo, lo que ha hecho de la logística cercana al frente un punto crítico.

El proyecto se apoya en desarrollos previos como el programa S-MET y vehículos como el Hunter Wolf, pero también toma como referencia la experiencia en Ucrania, donde el uso de robots para transporte y evacuación se ha vuelto cada vez más común.

En conjunto, esta estrategia apunta a transformar las operaciones militares, reduciendo riesgos humanos y manteniendo la eficacia en entornos altamente vigilados.

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