Adiós a los misiles millonarios: el Pentágono despliega enjambres low cost probados en Ucrania para humillar a los drones Shahed

21 abr. 2026 - 17:05 hrs.

Los misiles de millones de dólares podrían ceder terreno ante una alternativa radicalmente más barata. El Pentágono apunta al despliegue masivo de enjambres de drones low cost para interceptar vehículos aéreos no tripulados enemigos, una estrategia probada en Ucrania frente a los drones Shahed de fabricación iraní que han saturado los sistemas de defensa convencionales.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, lo confirmó en una audiencia presupuestaria y anunció que ya comenzó la implementación del sistema Merops, desarrollado por la empresa Perennial Autonomy —antes conocida como Proyecto Eagle—. Driscoll señaló que la producción va en aumento como parte de la respuesta estadounidense a los ataques masivos y de bajo costo con drones.

La ventaja económica del Merops es su argumento central. Cada unidad cuesta alrededor de 15.000 dólares, con proyecciones de bajar de los 10.000 a gran escala. El contraste con el dron Shahed iraní es directo: ese sistema tiene un costo estimado de entre 30.000 y 50.000 dólares por unidad, lo que significa que Estados Unidos podría interceptar amenazas enemigas gastando una fracción de lo que gasta el atacante.

“Cuando estalló el conflicto, en unos ocho días pudimos comprar 13.000 Merops, lo cual es increíble. Eso nos sitúa en el extremo correcto de la curva de costes, y seguiremos haciendo esa operación sin dudarlo”, declaró Driscoll. El secretario también destacó que el proceso de adquisición fue radicalmente más ágil que el esquema tradicional, que habría requerido la coordinación de varias agencias durante años.

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Qué es el Merops y cómo funciona

El Merops es un interceptor móvil de ala fija diseñado para destruir drones hostiles en vuelo. Opera en enjambres coordinados, lo que le permite saturar una amenaza entrante con múltiples unidades simultáneas en lugar de depender de un solo proyectil de alto costo. Su diseño prioriza la producción rápida y el reemplazo fácil sobre la sofisticación tecnológica.

En términos de desempeño, el sistema tendría un alcance de entre cinco y veinte kilómetros y podría alcanzar velocidades de hasta 280 kilómetros por hora. El siguiente video, publicado durante la audiencia presupuestaria, muestra el sistema en operación:

Si la producción escala según lo previsto, el Merops podría cambiar la ecuación económica de la defensa antidrones: por primera vez, interceptar una amenaza barata costaría menos que lanzarla.

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