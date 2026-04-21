Este país de Sudamérica resucita un caza F-16B luego de 15 años fuera de servicio

21 abr. 2026 - 14:15 hrs.

Venezuela reactivó un caza F-16B que llevaba casi 16 años en tierra. El avión volvió a volar el 15 de abril en un acto encabezado por el ministro de Defensa, el general en jefe Gustavo González López, designado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Se trata de un hito simbólico para la aviación militar del país, aunque los expertos advierten que poco cambia en términos de capacidad defensiva real.

Venezuela compró 24 cazas F-16 a Estados Unidos en la década de los ochenta, llegando a tener una de las aviaciones militares más modernas de América Latina. Con el chavismo y las sanciones estadounidenses por violaciones de derechos humanos, fraudes electorales y narcoterrorismo, los repuestos dejaron de llegar y la flota se fue degradando. Hoy, estimaciones privadas sugieren que el país opera un máximo de cinco F-16 en condiciones de volar.

El contexto en que se produce esta reactivación es relevante. El 3 de enero de 2026, más de 100 aeronaves estadounidenses participaron en la operación Resolución Absoluta, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Maduro enfrenta hoy cargos por narcotráfico en Estados Unidos. La operación expuso sin matices las deficiencias del sistema defensivo venezolano, incapaz de responder al despliegue.

Fue en ese escenario donde la reactivación del F-16B cobró valor político. “Hoy celebramos que esta importante aeronave vuelve a surcar los cielos soberanos después de 15 años y 10 meses”, publicó en Instagram el mayor general Royman Hernández, comandante general de la Aviación venezolana.

Rafael Minguet Delgado en Pexels

El débil sistema defensivo de Venezuela

La relación entre Venezuela y Estados Unidos fue tensa durante décadas, hasta el restablecimiento reciente de relaciones diplomáticas. La operación de enero dejó en evidencia que Venezuela no contaba con medios para repeler una intervención aérea de esa escala, luego de meses en que una flotilla naval y aérea estadounidense operó en el Caribe sin respuesta.

¿Cuántos cazas F-16 tiene Venezuela?

El F-16B reactivado es operado por el Grupo Aéreo de Caza N.º 16 “Dragones”, con base en la Base Aérea Libertador (BAEL), en Palo Negro, estado Aragua. El piloto de caza conocido como ‘Taguapire’ fue el encargado del vuelo de comprobación funcional, según informó el ministerio de Defensa venezolano.

Para la aviación militar, el hecho representa “el testimonio vivo de la voluntad inquebrantable y la alta capacidad técnica” de su personal. En la práctica, sin embargo, un solo caza reactivado dentro de una flota de 24 —de los cuales solo cinco estarían operativos— no modifica de forma significativa el balance de poder aéreo en la región.

Lo que sí queda claro es el mensaje que Venezuela intenta enviar: que su capacidad militar se está reconstruyendo. Si esa señal convence a alguien más allá de sus propias fronteras es otra pregunta.

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