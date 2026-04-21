El lujo del Boeing 747 del emir de Dubái: Tiene detalles de oro en la cabina y un área de carga para caballos

21 abr. 2026 - 10:59 hrs.

Una cama de hotel cinco estrellas, baño con grifería dorada, sala de reuniones para 26 personas y hasta espacio para caballos: así es el Boeing 747 con el que viaja el emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum. Una aeronave que no es un avión privado común, sino una extensión móvil de su palacio.

Construido sobre la plataforma de un Boeing 747-400 Combi, el avión es descrito por el sitio especializado Luxury Launches como una “extensión móvil del gobierno”. Con un alcance de unos 13.500 kilómetros, puede conectar Dubái con prácticamente cualquier punto del planeta sin escalas.

Sus detalles interiores se conocen gracias al youtuber Sam Chui, especialista en aviación que accedió a recorrerlo. “Este avión es todo un sueño, es hermoso”, describió al recorrer la aeronave.

Un recorrido por dentro: de la suite a la sala de juntas

En la parte delantera se encuentra el dormitorio privado del emir: una suite con cama estándar, asientos amplios e iluminación cálida con detalles curvos en el techo que suavizan la geometría del fuselaje. Nada hace pensar que uno está a 10.000 metros de altura.

El baño contiguo mantiene la línea: lavabo, grifería y detalles en acabado dorado. Hasta el lavamanos parece ser de oro, según detalla Chui en su recorrido.

Al centro de la aeronave se ubica el majlis, una sala de recepción de tradición árabe —reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad— donde el emir se reúne con su consejo de gobierno en butacas amplias y confortables.

En la parte trasera, un comedor que funciona también como sala de juntas puede reunir hasta 26 personas alrededor de la mesa. Y en la cubierta superior, ocho mini suites con butacas reclinables que se convierten en cama, al estilo de los mejores asientos de primera clase de las aerolíneas comerciales.

Cabina de pilotos con controles dorados

El lujo no se detiene en los espacios de pasajeros. En la cabina de mandos, las palancas de aceleración, los controles de freno aerodinámico y los flaps están terminados en oro, según consigna Xataka. Un detalle que, en una cabina de vuelo, resulta tan inusual como llamativo.

Espacio hasta para los caballos del emir

Como si todo lo anterior no bastara, el Boeing cuenta con una zona de carga especialmente habilitada para transportar a los caballos de Al Maktoum, quien además dispone de al menos otro Boeing 747 con características similares.

Sam Chui, tras probar la cama del avión, lo resume así: “Es una experiencia increíble, se siente como un día en los zapatos del presidente”. Para el emir, en cambio, es simplemente el medio de transporte habitual.

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