El poderoso portaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln destinado al bloqueo naval contra Irán

20 abr. 2026 - 13:07 hrs.

Gracias a la información que suministra el Comando Central estadounidense (CENTCOM), se conoció que la Administración Trump sumó uno de sus portaviones más poderosos al bloqueo naval impuesto a Irán el pasado 12 de abril.

En aguas del mar Arábigo fue captado el portaaviones USS Abraham Lincoln, en un registro gráfico del CENTCOM. En mensaje difundido en redes, esa alta instancia militar señala: "El USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza operaciones de bloqueo de Estados Unidos en el mar Arábigo".

Su presencia en la zona no es nueva. Clarín destaca que "ha participado en varias misiones realizadas en el golfo Pérsico y el mar Arábigo".



Qué apoyo ofrece el portaaviones USS Abraham Lincoln

El Comando Central de Estados Unidos informa que el ala aérea del portaaviones, embarcada en el buque, incluye: aviones de combate F/A-18, aeronaves de ataque electrónico EA-18G, aviones de mando y control E-2D, 8 cazas furtivos F-35C, además de helicópteros MH-60 y Ospreys CMV-22B para apoyo logístico.

Cómo es el portaaviones USS Abraham Lincoln

El portaaviones Abraham Lincoln es de la clase Nimitz. Siendo así, es considerado como uno de los buques de guerra más grandes del mundo.

Como detalles técnicos, Univisión destaca que su eslora es de 332,8 metros, equivalentes a más de tres campos de fútbol americano; su área de cubierta de vuelo es de 18.200 metros cuadrados y su desplazamiento estándar es de aproximadamente 88.500 toneladas métricas, mientras que a plena carga alcanza las 100.000 toneladas. El USS Abraham Lincoln (CVN 72) cuenta con propulsión nuclear (2 reactores nucleares A4W) y capacidad para 80 aeronaves.

¿Qué hace el USS Abraham Lincoln?

Los portaaviones de la clase Nimitz están destinados a "apoyar y operar aeronaves que participan en ataques contra objetivos aéreos, marítimos y terrestres que amenazan el libre uso del mar, y pueden participar en operaciones sostenidas de proyección de poder en apoyo de las fuerzas estadounidenses y de la coalición", detalla el sitio web oficial de la Marina de los Estados Unidos.

El USS Abraham Lincoln (CVN 72), de acuerdo con la Marina estadounidense, es el quinto portaaviones de la clase Nimitz del país. Lleva el nombre del decimosexto presidente de los Estados Unidos. Este buque fue puesto en servicio el 11 de noviembre de 1989 y lo construyó Northrop Grumman Shipbuilding, según Univisión.

La cadena estadounidense señala que la tripulación es de alrededor de 5.500 mujeres y hombres, incluido el personal de ala aérea.

El Lincoln también ha intervenido en acciones humanitarias para la ONU y operaciones de rescate, como una desarrollada en Filipinas.

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