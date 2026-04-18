Descubren una diminuta especie de gecko que solo habita en remotos acantilados de Vietnam

18 abr. 2026 - 15:30 hrs.

Una nueva especie de gecko (salamanqueja, Salamanquesa) fue encontrada entre acantilados de la provincia de Son La, en Vietnam.

Científicos de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanói (VNU), encabezados por Anh Van Pham, estaban de expedición a la Reserva Natural de Copia, en la provincia de Son La , y en unos recorridos nocturnos ubicaron “una diminuta especie de gecko”.

La localizaron en acantilados de piedra caliza “e incluso en postes eléctricos”, señala la publicación Indian Defence Review, que cita a su vez a la revista ZooKeys.

No es hallazgo fortuito

El equipo de investigadores tacha de extraordinario el hallazgo del nuevo gecko.

La investigación del equipo permitió saber que estos pequeños animales, “si bien eran similares a otras especies de la región, presentaban diferencias morfológicas y genéticas distintivas”.

Señalan que “no se trató de un hallazgo fortuito, sino de un patrón consistente de evidencias, forma corporal, número de escamas e incluso secuencias genéticas, que permitió identificar a esta especie como nueva para la ciencia”.

La importancia de los geckos descubiertos en la provincia de Son La “radica en su singularidad y en el aislamiento de sus hábitats”.

Cómo es la nueva especie del gecko

Estos geckos se encuentran entre los últimos identificados del género Hemiphyllodactylus , del que enfatizan que es “un grupo de lagartos que suelen ser pequeños y difíciles de detectar”.

La Hemiphyllodactylus ziegleri es la una nueva especie de gecko que habita en zonas kársticas, procedente de la provincia vietnamita de Son La, destacan en ZooKeys.

En Indian Defence Review describen que los machos de la especie Hemiphyllodactylus ziegleri “presentan poros cerca de la cola que las hembras no tienen, una característica que no se observa en otras especies emparentadas”.

La ciencia determina que esas diferencias, más el análisis genético, confirman que estos geckos no son simplemente variantes de especies conocidas, sino miembros completamente nuevos del género, comparte la citada publicación.

La nueva especie Hemiphyllodactylus ziegleri honra, en su nombre, al Dr. Thomas Ziegler, de quien reconocen su amplia labor con reptiles y anfibios del sudeste de Asia, especialmente en Vietnam.

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