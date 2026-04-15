Un "jaguar de las nubes" es visto luego de 10 años en este punto de Centroamérica: Se reaviva su esperanza de supervivencia

15 abr. 2026 - 13:00 hrs.

La naturaleza y la vida misma sorprenden y avivan la esperanza. En Centroamérica, un felino planta cara ante “la deforestación y la caza furtiva”, que amenazan su existencia, y se dejó ver. Una cámara trampa logró lo inesperado: captó un jaguar de las nubes.

El avistamiento lo celebran en Honduras, dado que hacía una década no ocurría.

El 6 de febrero de 2026, la cámara trampa lo ubicó. El jaguar macho estaba en lo alto de la cordillera hondureña de la Sierra del Merendón.

El jaguar de las nubes hacía honor a su nombre: “estaba a unos 2.200 metros de altitud en un bosque de montaña”, describe CNN en Español.

“El avistamiento del jaguar en la Sierra del Merendón rompe diez años sin registro y reaviva la esperanza de supervivencia del felino en la región. Su presencia marca un hito para la conservación. Además, es el mensaje de que la naturaleza resiste y los esfuerzos por protegerla comienzan a dar resultados”, informa Once Noticias, de Honduras.

¿Cómo es el jaguar de las nubes?

Los jaguares de las nubes son excepcionalmente raros, difunde CNN, que añade: La mayoría de los jaguares vive por debajo de los 1.000 metros.

Allison Devlin, directora del programa de jaguares en Panthera, explica a esta cadena noticiosa que “solo ha habido un puñado de avistamientos, incluidos en Costa Rica y México”.

Franklin Castañeda, director en Honduras de la organización de conservación de felinos silvestres Panthera, indica que los registros de estos felinos en Honduras muestran que recorren 10 kilómetros en una sola noche, y hay documentación de individuos que viajan hasta 400 kilómetros cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Registros de jaguares de las nubes

En el territorio hondureño se tienen solo tres registros de jaguares a gran altitud. El último avistamiento, resaltan los expertos, ocurrió hace diez años.

Para Panthera, la caza furtiva ha disminuido. “La protección y la revitalización han hecho que el bosque sea más favorable para los felinos”, señalan.Eso alimenta el optimismo de Castañeda: “Parece que estamos viendo una recuperación de los grandes felinos en general”.

Una especie protegida en Honduras

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sostiene que “los jaguares han perdido el 49% de su área de distribución histórica en las Américas”.

En Honduras, “los jaguares están protegidos, aunque enfrentan desafíos”.

La cadena informativa señala que el avistamiento de 2016 dio pie a una iniciativa: “Panthera y sus socios, incluidos Wildlife Without Borders y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, establecieron un corredor de vida silvestre protegido en la Sierra del Merendón, entre Honduras y Guatemala”.

Avistamiento impresionante

Probablemente, el jaguar macho que la cámara trampa captó en febrero pasado “se desplazaba a lo largo del corredor de vida silvestre desde el oriente de Honduras hacia Guatemala, o viceversa, en busca de hembras”, piensa Castañeda.

La montaña que, como reseña CNN, fue monitoreada 15 años, y de forma continua durante la última década, regaló el momento deseado por Castañeda, quien describe, emocionado, el reciente avistamiento con una sola palabra: “impresionante”.

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