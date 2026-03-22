Día del Agua: Protestas en Santiago terminaron con 7 detenidos tras el retiro de 43 decretos ambientales por parte del Gobierno

22 mar. 2026 - 18:09 hrs.

¿Qué pasó?

En distintas ciudades del país, miles de personas salieron a las calles este domingo en el marco de una jornada nacional de movilizaciones ambientales, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Agua.

Las principales concentraciones se registraron en Santiago, Concepción y Valdivia, donde la convocatoria reunió a organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y activistas que demandan mayor protección de los territorios y los ecosistemas.

En la capital, la movilización se extendió por la Alameda, con una alta participación de agrupaciones socioambientales que levantaron consignas contra iniciativas ligadas a la minería, la energía y grandes proyectos de infraestructura.

Siete personas fueron detenidas por disturbios

El contexto de las protestas estuvo marcado por la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar 43 decretos ambientales que habían sido ingresados al final de la administración de Gabriel Boric, lo que generó críticas desde diversos sectores.

Cabe señalar que, entre esas medidas, el Ejecutivo reingresó recientemente el decreto que aprueba un plan de conservación para la ranita de Darwin, en medio del debate por el alcance de estas decisiones. Desde las organizaciones convocantes, advirtieron que el retiro de estos decretos podría facilitar inversiones de gran escala, lo que —según plantean— podría tener efectos en los territorios y en las comunidades.

Durante la jornada, los manifestantes insistieron en la necesidad de fortalecer la regulación ambiental y cuestionaron el modelo de desarrollo actual, apuntando a la presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad.

Desde Carabineros informaron que siete personas fueron detenidas por distintos delitos en Santiago. Respecto a la marcha en la capital, asistieron 8 mil personas en total, según la institución policial.

Las marchas también se replicaron con alta participación en regiones como Biobío y Los Ríos, donde se realizaron recorridos por calles principales y concentraciones en sectores céntricos.

Todo sobre Medioambiente