Presidente Kast viaja al funeral del sargento Javier Figueroa: Comunidad despide al mártir de Carabineros en Puerto Varas

21 mar. 2026 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realiza la última despedida a Javier Figueroa, sargento segundo de Carabineros que falleció el día jueves tras haber recibido un balazo el pasado miércoles 11 de marzo en un procedimiento policial en Puerto Varas, región de Los Lagos.

Durante esta jornada se ha continuado con el desarrollo de su velorio, a la espera de que a eso de las 15:00 horas se desarrolle el funeral, al cual asistirá el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Última despedida a carabinero asesinado

Durante la mañana la comunidad de Puerto Varas despidió al mártir de la policía uniformada, tras lo cual se ha dado paso a una ceremonia más íntima solo con la familia y amigos del carabinero.

Dentro de las autoridades que se espera que lleguen a la misa fúnebre se encuentran el Presidente Kast, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y posiblemente el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Presidente Kast rumbo a la región de Los Lagos

El ataque armado a Javier Figueroa —padre de un hijo y esposo de una funcionaria policial— marcó el inicio del Gobierno de Kast, ya que se produjo la misma mañana del cambio de mando, lo que provocó además el despliegue inmediato de la ministra Steinert.

El Presidente de la República participó esta mañana del 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en la Base Aérea de El Bosque, recinto militar desde donde despegó hace pocos minutos rumbo a Puerto Montt para participar del funeral.

Cabe recordar que el Gobierno decretó ayer viernes tres días de duelo nacional por la muerte de Javier Figueroa, un crimen por el que aún no se ha capturado a ningún responsable.

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