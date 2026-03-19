Confirman muerte de carabinero baleado durante fiscalización en Puerto Varas

19 mar. 2026 - 21:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este jueves 19 de marzo, se confirmó la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa, quien en la mañana del pasado 11 de marzo fue baleado en medio de una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

El uniformado de 36 años de edad, casado con otra funcionaria de la institución y padre de un hijo, se mantuvo durante casi una semana con ventilación mecánica en el Hospital de Puerto Montt producto del ataque.

"Fue un carabinero ejemplar"

La noticia fue confirmada en un punto de prensa por el director del Hospital de Puerto Montt, doctor Ricardo Quezada: "Desgraciadamente, Javier falleció. Se le ha dado la mejor atención posible que nuestro país le puede entregar a un funcionario o a cualquier persona de nuestro país.

"Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y se cumplió lo que desgraciadamente se pronosticaba. Así que solo decir que lo lamentamos y las sinceras condolencias a Carabineros y a la familia", agregó.

Posteriormente, Carabineros emitió un comunicado, en el que informó "con profundo pesar, el sensible fallecimiento" del uniformado, "quien permaneció durante casi dos semanas luchando por su vida".

"El Sargento 2º Javier Figueroa contaba con 15 años de servicios en la institución. Fue un carabinero ejemplar, registrando tres felicitaciones en su hoja de vida", agregaron en la misiva.

También, manifestaron que su partida enluta a la institución "y refuerza el compromiso permanente de hombres y mujeres que, con vocación de servicio, trabajan día a día por la seguridad del país".

¿Qué se sabe del baleo al carabinero?

Todo comenzó a eso de las 06:00 horas del miércoles pasado, cuando un vecino se contactó con el 133 para dar cuenta de personas consumiendo alcohol en la vía pública, en calle San Francisco.

A partir de allí, una patrulla policial se hizo presente para realizar la fiscalización y segundos más tarde -por razones que se investigan- un funcionario de Carabineros resultó baleado en su cabeza.

Lo anterior generó un operativo, que incluyó el traslado de la víctima al un centro médico de Puerto Montt, en el que fue diagnosticado con muerte cerebral.

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