El búnker flotante: las imágenes prohibidas del megayate de 500 millones que parece sacado de una película

04 may. 2026 - 11:05 hrs.

El llamado “búnker flotante” cobra vida a través de nuevas imágenes filtradas del megayate Leviathan, una embarcación de 500 millones de dólares propiedad de Gabe Newell que rompe con la idea clásica del lujo ostentoso.

Más que un palacio sobre el mar, este coloso de 111 metros, construido por Oceanco, se presenta como un espacio funcional y autosuficiente, diseñado para operar como un ecosistema privado en alta mar, reseña Luxury Launches.

Lejos de centrarse en decoraciones extravagantes, las imágenes revelan un entorno dinámico donde cada área tiene un propósito claro, de hecho, una de las escenas más impactantes muestra una plataforma de buceo que funciona con precisión casi industrial.

Allí, buzos equipados se desplazan con naturalidad entre el yate y embarcaciones auxiliares, en una rutina que sugiere que las inmersiones son parte central del día a día, por ende, no es un lujo ocasional, sino una actividad estructural dentro del funcionamiento del barco.

Oceanco

¿Qué distingue a este búnker flotante?

El puente de mando refuerza esta visión tecnológica: en lugar de elementos náuticos tradicionales, domina un sistema de pantallas digitales que recuerda más a un centro de control de misiones que a un timón convencional.

La navegación aquí se basa en datos, coordinación y monitoreo constante, integrando incluso áreas de entretenimiento dentro de un mismo ecosistema digital.

En la cubierta de popa hay una piscina amplia y funcional que actúa como núcleo social, siendo así, un diseño que prioriza la interacción sobre la ostentación, con espacios abiertos, materiales sobrios y zonas pensadas para compartir.

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Esta lógica se repite en la proa, donde el espacio se transforma en una plataforma de bienestar capaz de albergar actividades como yoga grupal frente al océano.

El toque final lo aporta una enorme pantalla exterior que convierte la cubierta en un cine o centro multimedia al aire libre, conectando entretenimiento y convivencia. En conjunto, el Leviathan redefine el lujo: no como exceso visual, sino como eficiencia, tecnología y vida compartida en medio del mar.

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