Historia de dos latinos deportados desde Estados Unidos a África: "Estamos presos con la libertad de tener un teléfono y ya"

04 may. 2026 - 10:30 hrs.

Se fueron en busca del llamado ‘Sueño americano’ pero resulta que los colombianos Jorge Cubillos y Carlos Rodelo fueron deportados desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo, en África.

Ambos viven en carne propia la campaña de deportaciones masivas aplicada por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder el 20 de enero de 2025 en consonancia con sus promesas electorales.

Hasta diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había deportado a más de 605.000 inmigrantes indocumentados, mientras que otros 1,9 millones se autodeportaron, declaró entonces Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS destituida en febrero de 2026.

Cubillos y Rodelo forman parte de un grupo de quince deportados de Estados Unidos al Congo y están bajo un programa de la Organización Internacional de los Migrantes, afiliada a la Naciones Unidas.

Pixabay/ geralt

Llevaban cuatro días en Kinshasa (o Kinsasa), la capital del país africano, cuando se enfrentaron a las calles y les impresionó el intenso movimiento del lugar. Dicen sentirse “presos con la libertad de tener un teléfono”.

“Estamos en el Congo, el país donde verdaderamente, dice Trump, vamos a rehacer nuestras vidas”, comentan irónicamente Jorge Cubillos, de 42 años, y Carlos Rodelo, de 43 años Noticias Telemundo.

Al cuarto día de estar en el Congo los llevaron a un supermercado y les bastó esa corta salida para sentir “inseguridad, pobreza, miseria”.

El gobierno congoleño le solicitó a esa agencia de la ONU “proveer asistencia humanitaria para los quince migrantes deportados de Estados Unidos y le ofrecerán asistencia para el retorno voluntario de los migrantes que lo soliciten”.

¿Presos o libres en el Congo?

Los deportados se encuentran alojados en unas instalaciones (tipo viviendas), de las que afirman no pueden salir.

Telemundo les preguntó si la organización les ha informado si están presos o libres en el Congo y Cubillos, quien tenía 8 años en Estados Unidos, respondió: “Es contradictorio porque nos dicen: ‘Ustedes son totalmente libres, no sientan temor, están totalmente protegidos’.

Pero, “nosotros queremos salir y no nos dejan. Estamos detenidos dentro de este establecimiento”, detalla.

“Estamos presos con la libertad de tener un teléfono, tecnología y ya”, expresa por su parte Rodelo.

“No nos dijeron por qué nos llevaban al Congo”

Carlos Rodelo describe lo que viven como una situación “terrible”.

“A veces me despierto y me pongo a pensar en mi cuarto y pienso que es mentira, que es un sueño”, relata.

La esposa e hijos de Cubillos quedaron en Estados Unidos. Él y Rodelo salieron deportados de ese país desde Alexandria (Virginia). El segundo creyó al principio que los llevarían a Barranquilla, Colombia.

“No nos dijeron por qué nos llevaban al Congo. Cuando vine a darme cuenta, ya estaba montado en un avión, esposado de pies y manos, 24 horas viajando”, relató el colombiano a Caracol Radio.

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