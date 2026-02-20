Venezuela aprueba histórica Ley de Amnistía para liberar a presos políticos: "Hay que saber pedir perdón"

20 feb. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con la que se podría dar inicio a la liberación masiva de presos políticos desde que el chavismo llegó al poder en 1999.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) dirigida por Jorge Rodríguez, hermano de la actual presidenta.

Tras la promulgación del proyecto, Delcy Rodríguez afirmó: "Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón. Ha sido un acto de grandeza. Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela".

Críticas al proyecto

La amnistía se aplicará solo para hechos o "faltas cometidas" durante trece eventos que ocurrieron entre 2002 y 2024, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Por ello, la oposición cuestionó las limitaciones del proyecto, ya que se excluye de la amnistía los delitos de "corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".

Asimismo, el texto incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya ha sido enviado a la mandataria para su firma y difusión en la gaceta oficial venezolana.

La amnistía es parte de una agenda que incluye mayor apertura petrolera y un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, país que ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

