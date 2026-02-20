Investigan secuestro en Santiago: Mujer habría sido abordada cuando caminaba por la calle
Las autoridades se encuentran investigando un secuestro registrado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.
La víctima corresponde a una mujer de nacionalidad ecuatoriana, quien habría sido abordada mientras caminaba junto a un compañero de trabajo.
De acuerdo con información preliminar, el secuestro fue perpetrado específicamente en la calle Grajales.
PDI está a cargo de la investigación por el secuestro
Hasta ese lugar habría llegado un auto con al menos cuatro ocupantes, quienes abordaron a la víctima y la subieron por la fuerza.
Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).
