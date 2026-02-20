Investigan secuestro en Santiago: Mujer habría sido abordada cuando caminaba por la calle

20 feb. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades se encuentran investigando un secuestro registrado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

La víctima corresponde a una mujer de nacionalidad ecuatoriana, quien habría sido abordada mientras caminaba junto a un compañero de trabajo.

De acuerdo con información preliminar, el secuestro fue perpetrado específicamente en la calle Grajales.

PDI está a cargo de la investigación por el secuestro

Hasta ese lugar habría llegado un auto con al menos cuatro ocupantes, quienes abordaron a la víctima y la subieron por la fuerza.

Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).