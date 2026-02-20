Inscripción en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía: ¿Qué necesito para hacer el trámite?

20 feb. 2026 - 11:30 hrs.

Con el fin de incentivar la tenencia responsable, el Estado garantiza la identificación de los animales a través del Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía, al que se puede acceder en cualquier momento.

Se trata de un sistema que recopila toda la información importante de dichas especies, siempre que estas y sus propietarios cumplan con los requisitos correspondientes.

Requisitos para inscribir a un animal en el Registro Nacional de Mascotas

ChileAtiende indica que al momento de presentar la solicitud, el interesado debe tener lo siguiente:

Perro o gato como mascota o animal de compañía, el cual debe tener a su vez un microchip implantado bajo la piel. Este dispositivo debe cumplir con la norma ISO 11784, que es tener un número único de 15 dígitos.

ClaveÚnica.

Documento que demuestra que es el dueño o poseedor del animal, como boleta de compra, certificado de transferencia, de adopción o de pedigree; declaración simple, declaración jurada simple u otro. Debe incluir los datos del animal, como especie, sexo, raza, color, fecha de nacimiento o edad estimada, entre otros.

Documento con los datos del animal emitido por un médico veterinario, quien debe incluir su nombre, cédula de identidad y firma. Debe reflejar el nombre del animal, número de microchip, especie, sexo, raza, color, edad estimada y estado reproductivo.

Se pueden presentar distintos documentos para identificar al animal, como un certificado de implantación de microchip, del programa de esterilización municipal, de vacuna antirrábica, sanitario, veterinario o de pedigree, entre otros.

Si la mascota aún no ha sido identificada, puede descargar el comprobante del microchip y solicitar al veterinario que lo complete al implantarlo.

¿Cómo inscribir a un animal en el Registro Nacional de Mascotas?

Los interesados pueden ingresar al portal Registra tu Mascota (pulsa aquí) e ingresar con su RUN y ClaveÚnica o cédula de identidad. Luego, deben pulsar el botón “Solicita el registro de tu mascota”.

Una vez hecho esto, tendrán que completar el formulario con los datos y documentos requeridos, para después presionar “Enviar” y que la solicitud sea revisada por un funcionario municipal. Si está todo en orden, la mascota quedará inscrita.

También se puede realizar en la municipalidad correspondiente al domicilio de la mascota, aunque en algunas de estas pueden solicitar documentos complementarios para la inscripción.

