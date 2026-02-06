Zoológico Metropolitano: Así puedes acceder gratis

06 feb. 2026 - 13:00 hrs.

El Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago reabrió sus puertas, permitiendo la entrada gratuita para incentivar el retorno de las familias a este importante espacio. Es una opción ideal para pasar el día y conocer a las diferentes especies que ahí habitan.

Solo se permite el acceso de 4.000 personas por jornada, por lo que se recomienda realizar una reserva previa en línea. Este paso es vital para asegurar el cupo y evitar retrasos en la entrada de Pío Nono.

¿Cómo acceder gratis al Zoológico Metropolitano?

Las autoridades indican que los interesados deben ingresar al sitio web del zoológico (pulsa aquí), introducir sus datos y los de los acompañantes, seleccionar el día de visita, pulsar en “No soy un robot” y luego en “Obtén tu ticket”.

El sistema mostrará un código, que debe ser presentado en las boleterías del recinto antes de ingresar. En este lugar también se puede realizar el trámite presencial, a cargo de un funcionario.

Horarios del Zoológico Metropolitano

Esta reserva funciona de martes a domingo, entre las 10.00 y 18.00 horas, y los lunes permanece cerrado por mantenimiento. No se permite el ingreso al zoo con mascotas ni en vehículos motorizados.

