Programa Turismo Familiar: Esta iniciativa cubre cerca del 80% de tu paquete de viaje

Las familias que estén planeando una escapada pueden acceder al Programa Turismo Familiar, que impulsa este sector en temporadas de media y baja demanda mediante un subsidio.

Es un beneficio que cubre alrededor del 80% del valor de un paquete de viaje. Así, la familia solo tendrá que pagar cerca del 20%, que no supera los $25.000 para adultos, $12.000 para niños de 12 años y $0 para menores de 3 años.

Requisitos para acceder al Programa Turismo Familiar

Según ChileAtiende, está destinado a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener cédula de identidad chilena vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% de tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Pertenecer a un grupo familiar de dos personas o más. Si tiene una persona de 60 años, debe viajar con al menos otra persona de 30 años o menos.

Cumplir con el copago correspondiente del operador turístico del programa.

¿Cómo acceder al Programa Turismo Familiar?

Tendrán que presentar su solicitud en la municipalidad correspondiente al domicilio. Disponible para Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Luego, el municipio contacta al postulante para que realice el copago y entregue la información y documentos requeridos. El proceso finaliza con la selección de los beneficiarios.

