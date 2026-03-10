Reforma de Pensiones: Revisa cuánto subirá la PGU este 2026
- Por Meganoticias
Uno de los hitos más importantes del gobierno de Gabriel Boric fue la Reforma de Pensiones, que trajo consigo grandes ajustes a los beneficios que reciben los adultos mayores, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Es un aporte a la pensión de hasta $250.275 para personas mayores de 82 años y hasta $231.732 si tienen entre 65 y 81 años, unos montos que incrementarán durante el último trimestre de 2026.
¿Cuánto subirá la PGU en 2026 con la Reforma de Pensiones?
A partir de septiembre de 2026, las personas mayores de 75 años pasarán a recibir hasta $250.275. Si cumplen esta edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, recibirán el aumento el mes de su cumpleaños, indica ChileAtiende.Ir a la siguiente nota
Cabe mencionar que en 2026 también se implementarán los siguientes cambios:
- Desde junio: los pensionados de gracia y por leyes de reparación podrán solicitar la PGU, mientras que los pensionados mayores de 75 años podrán hacerlo anticipadamente.
- Desde agosto: aumenta a 3,5% la cotización del empleador para el Seguro Social.
Ya para septiembre de 2027, el nuevo monto máximo establecido también pasarán a cobrarlo los mayores de 65 años.
Requisitos para obtener la PGU
Los interesados pueden enviar la solicitud en línea (pulsa aquí), siempre que cumplan con lo siguiente:
- Tener 65 años o más al momento de obtener el beneficio.
- No pertenecer al 10% más rico de la población (acreditado mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).
- Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; y una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.
- Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.