Reforma de Pensiones: Revisa cuánto subirá la PGU este 2026

10 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los hitos más importantes del gobierno de Gabriel Boric fue la Reforma de Pensiones, que trajo consigo grandes ajustes a los beneficios que reciben los adultos mayores, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Es un aporte a la pensión de hasta $250.275 para personas mayores de 82 años y hasta $231.732 si tienen entre 65 y 81 años, unos montos que incrementarán durante el último trimestre de 2026.

¿Cuánto subirá la PGU en 2026 con la Reforma de Pensiones?

A partir de septiembre de 2026, las personas mayores de 75 años pasarán a recibir hasta $250.275. Si cumplen esta edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, recibirán el aumento el mes de su cumpleaños, indica ChileAtiende.

Cabe mencionar que en 2026 también se implementarán los siguientes cambios:

los pensionados de gracia y por leyes de reparación podrán solicitar la PGU, mientras que los pensionados mayores de 75 años podrán hacerlo anticipadamente. Desde agosto: aumenta a 3,5% la cotización del empleador para el Seguro Social.

Ya para septiembre de 2027, el nuevo monto máximo establecido también pasarán a cobrarlo los mayores de 65 años.

Requisitos para obtener la PGU

Los interesados pueden enviar la solicitud en línea (pulsa aquí), siempre que cumplan con lo siguiente:

Tener 65 años o más al momento de obtener el beneficio.

No pertenecer al 10% más rico de la población (acreditado mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; y una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

