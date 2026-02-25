Revisa cuándo te corresponde el aumento de la PGU

25 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Tras la implementación de la Reforma de Pensiones, beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU) sufrieron una serie de ajustes.

Entre ellos se encuentra el aumento del monto de esta ayuda estatal, el cual se aplicará de manera gradual, según la edad de la persona y si ya está pensionada o próxima a pensionarse, de acuerdo con ChileAtiende.

Desde septiembre de 2025, la PGU aumentó a $250.275 para mayores de 82 años y beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). Quienes cumplan los 82 antes de agosto de 2026 recibirán el aumento en el mes que estén de cumpleaños.

Los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) reciben un monto complementario; los del Subsidio de Discapacidad vieron incrementado su beneficio a $125.138; y quienes son beneficiarios de las Leyes de Reparación o de Gracia, mayores de 82 años, pudieron comenzar a solicitar la PGU.

¿Cuándo es el aumento de la PGU?

Se espera que, a partir de septiembre de 2026, los beneficiarios de 75 años o más recibiran el monto complementario y, si cumplen antes de agosto de 2027, recibirán el aumento desde su mes de cumpleaños.

Quienes reciben la pensión de gracia o por leyes de reparación y tienen una edad igual o superior a los 75 años, podrán solicitarla a partir de junio y cobrar desde septiembre.

Para septiembre de 2027 se estima que la reforma alcance su cobertura total, pues todos los beneficiarios de la PGU, incluso quienes tengan 65 años o más, tendrán el monto máximo disponible.

Las personas montepiadas de Capredena o Dipreca, sin otra pensión en algún régimen previsional, podrán solicitar un monto que complemente sus ingresos base para alcanzar el valor que tenga la PGU a esa fecha.

Revisión en línea de los beneficios sociales

El Instituto de Previsión Social dispone de un servicio de información en línea que permite consultar sobre el aumento y acceso a la PGU. Se puede acceder a esa plataforma por medio del siguiente enlace.

Para revisar cuándo se hará efectivo el incremento o verificar si se cumplen los requisitos para acceder al beneficio, basta con ingresar el RUN y la fecha de nacimiento de la persona consultada (día, mes y año).

Todo sobre Pensión Garantizada Universal