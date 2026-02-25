Este lunes inicia el segundo pago del Aporte Familiar Permanente: ¿Debo postular para recibir el beneficio?

25 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Las personas y familias de los tramos más vulnerables ya comenzaron a recibir el Aporte Familiar Permanente 2026, un beneficio que busca mejorar su calidad de vida mediante un apoyo económico.

Consiste en el pago de $66.834 por cada carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario, siempre que cumplan con los requisitos de acceso.

¿Debo postular para recibir el Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que se entrega automáticamente, sin postulación ni solicitud, a quienes cumplan con solo uno de los siguientes requerimientos:

Haber cobrado la Asignación Familiar o Subsidio Familiar durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes. Recibe un aporte por carga.

Haber integrado una familia participante del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario durante el 31 de diciembre de 2025. Reciben un aporte por familia.

El pago se realiza automáticamente a la CuentaRUT vía depósito bancario. Si no tiene una cuenta activa, el Estado solicitará la apertura de una y debe acudir a la sucursal de BancoEstado más cercana para efectuar el cobro.

Próximas fechas de pago del Aporte Familiar Permanente

Después del pago al primer grupo de beneficiarios, durante el 16 de febrero, el beneficio ahora se entregará a las siguientes personas:

Grupo 2 (desde el 2 de marzo): quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Grupo 3 (desde el 16 de marzo): aplica para trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Si pertenece a este grupo y tiene CuentaRUT, se deposita en esa cuenta.

Cabe mencionar que el plazo máximo para cobrarlo de forma presencial es de nueve meses, contado desde el momento del pago.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente