Hasta esta fecha se puede pagar el Permiso de Circulación 2026

25 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El proceso para obtener el Permiso de Circulación 2026 continúa abierto en todas las municipalidades del país, a las cuales deben acudir los conductores para seguir transitando de forma legal.

Es un documento obligatorio para un gran número de dueños de vehículos, quienes deben estar al día con la revisión técnica, no tener multas de tránsito sin pagar y no aparecer en el Registro de Pasajeros Infractores.

¿Hasta cuándo hay plazo para pagar el Permiso de Circulación?

Las autoridades gubernamentales indicaron que hasta el martes 31 de marzo hay oportunidad de realizar el trámite, ya sea para obtenerlo por primera vez o renovarlo. Aplica solo para los siguientes vehículos:

Automóviles particulares, de alquiler de lujo, de turismo y de servicios especiales.

Motocicletas.

Furgones.

Ambulancias.

Carrozas fúnebres.

Station wagons.

Camionetas.

Carros y remolques con hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga que se acoplan a vehículos motorizados. Estos deben pagar media unidad.

Existe la posibilidad de pagarlo en dos cuotas: la primera se cancela entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, mientras que la segunda es entre el 1 y el 31 de agosto.

¿Cómo pagar el Permiso de Circulación?

El primer paso es consultar el valor de tasación fiscal (pulsa aquí) en la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se puede conocer ingresando el código vehicular y año de fabricación o las características del vehículo.

Una vez hecho esto, el conductor debe acudir a la municipalidad o centro habilitado correspondiente a su domicilio para realizar el pago, ya sea en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque al día. Según el tipo de vehículo, necesitará presentar:

Vehículo usado (renovación): permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente y Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente y Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Vehículo nuevo (primer permiso): factura de compra y su copia, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación (si aplica), certificado de normas de homologación y SOAP vigente hasta marzo del año siguiente.

Todo sobre Permiso de circulación